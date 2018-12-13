Abdullah Gül'e çok ağır sözler: ''Kibir kokan ifadeler...''

Eski AKP Milletvekili ve Star yazarı Mehmet Metiner, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e "Eski AK Partili" sözleriyle yüklendi. Metiner Gül'e "Yanlış yolda, keşke eskisi gibi kalabilseydi" dedi.

Metiner "Yanlış yoldasın sayın Cumhurbaşkanı!" başlığıyla yayımlanan yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki görüşmeyi Kimin kiminle görüşeceğine biz karar verecek değiliz elbette. Kimin kiminle ne konuştuğunun meraklısı da değiliz doğrusu." diyerek eleştirdi.

"SELAMIMI ALMAZ"

Gül ile dostluklarının geçmişe dayandığını belirten Metiner "kendisini eleştirmiş olmam aramızdaki mesafeyi derinleştirmiş durumda. Öyle ki kendisi bugün selamımı dahi almayacak bir konumda." dedi.

Abdullah Gül için "Keşke eskisi gibi kalabilseydi" ifadelerini kullanan Mehmet Metiner'in yazısındaki şu ifadeler dikkat çekti:

"Sayın Gül varsa eleştirileri veya uyarıları bunu lideriyle yüz yüze görüşüp yapma yolunu tercih etseydi, yani bir başka deyişle kendisini liderinin karşısına hasım olarak dikmeyi amaçlayan odakların oyununu bozsaydı inanın hepimizin gönlünde en yücelerde olurdu.

Lakin Gül tersini yaptı. Ve yapmaya devam ediyor.

Çevresinden o birileri de bu yaptığına methiyeler dizmeye devam ediyor.

‘Çevrene dikkat et!’ dememin sebebi bu işte: Her geçen gün seni tüketiyor o meddahlar ve kifayetsiz muhterisler...

Baksana senin adına yapılan açıklamaya. Seni tarif ederlerken nasıl da inancına ve kültürüne ters bir yerde konumlandırıyorlar seni.

Ofisinden yapılan açıklamada geçen şu cümleye bak: “Gerek ulusal gerekse uluslararası konularda geniş tecrübe ve birikime sahip 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül...”

Bu baştan sona kibir kokan ifadeler seni hiç rahatsız etmiyorsa sözün bittiği yerdeyiz. "

