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  4. 29 Nisan 2019 07:55

Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanlığı sansürü

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin, “Türkiye’yi seçimleri tartışmalı bir ülke haline asla getirmemek gerekir” açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden Gül’ün açıklamalarının bulunduğu sitenin uzantısının silindiği ortaya çıktı.

Abdullah Gül'e Cumhurbaşkanlığı sansürü
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Seçimlerin ardından AK Parti içinde yeni bir parti çıkabileceğine ilişkin tartışma devam ederken, Cumhurbaşkanlığı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e ilişkin rahatsızlığını resmi siteye yansıttı.

Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gül’ün, Cumhurbaşkanlığı dönemi ve sonrasında özgeçmişinin bulunduğu alandaki kişisel sitesine ilişkin uzantı kaldırıldı. Resmi bölümde, Gül’ün sitesinin adresi ve tıklandığında yönlendirme bulunan uzantısı kaldırılarak en üst düzeyde sansür uygulanmış oldu. Sayfada Gül’e ilişkin başka herhangi bir verinin ise değiştirilmediği belirlendi.

 

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