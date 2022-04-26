Adalet Bakanı Bozdağ'dan Gezi Davası açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Parkı Davası'na ilişkin ''Türkiye bir hukuk devletidir. Kimse yargının üstünde değildir. Ayrıca Cumhurbaşkanımıza ve hakimlere dil uzatanları kınıyorum'' dedi.

Çağlayan Adliyesi'nde önceki gün görülen Gezi Davası’nın karar duruşması sonucunda, Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet cezası, 16 kişiye ise 18’er yıl hapis cezası verilmişti. Mücella Yapıcı, Can Atalay, Çiğdem Mater, Yiğit Ekmekçi, Hakan Altınay ve Mine Özerden’in tutuklanmasına karar verilmişti.

BOZDAĞ: TÜRK YARGISI BAĞIMSIZDIR

Konuyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan ilk açıklama geldi.

Türk yargısının bağımsız olduğunu öne süren Bozdağ, "Dün karar sonrası çok saygısızca tepkilere de şahit olduk. Bir yandan Cumhurbaşkanımızı öte yandan hakimleri tehdit eden, hakaret eden ifadelere tanık olduk. Buradan onları kınıyorum. Türkiye hukuk devletidir, kimse yargının üstünde değildir" dedi.

'BURADAN KINIYORUM'

"Hakimler görevlerinde bağımsızdırlar. Kararlarını vicdani kanaat ile verirler" görüşünü savunan Bozdağ, "Hiçbir makam ve mercii hakimlere emir talimat veremez. Hakimler tavsiye ve telkin kabul etmezler. Anayasa, kanun ve hukuka bağlı vicdani kanaat ile karar açıklarlar. Dün karar sonrası çok saygısızca tepkilere de şahit olduk. Bir yandan Cumhurbaşkanımızı öte yandan hakimleri tehdit eden, hakaret eden ifadelere tanık olduk. Buradan sayın Cumhurbaşkanımıza, yargıya, hakimlere dil uzatanları, ant içenleri, tehdit edenleri kınıyorum. Türkiye hukuk devletidir, kimse yargının üstünde değildir" diye konuştu.

'ABD VE ALMANYA KENDİ HUKUK SİSTEMİNE BAKSIN'

Bozdağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir, kimsenin Türkiye’nin iç işlerine karışma hakkı yoktur. Türk yargısı bağımsızdır. Ne ABD’nin ne de başka bir ülkenin Türkiye’nin yargılamasına söz söyleme hakkı yoktur. ABD kendi hukuk sistemine, Almanya kendi hukuk sistemine baksın."

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Konuşmasında CHP'li Özgür Özel'i de eleştiren Bozdağ, "Herkes haddini bilmeli. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına had bildirmeye kalkışanları biz çok gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine nice parmak kaldıran herkesi aşa aşa buraya geldi. Cumhurbaşkanımızın mücadelesi milletiyle birlikte yapılan bir mücadeledir. Kimsenin Türkiye’nin Cumhurbaşkanına parmak sallamaya haddi ve hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.