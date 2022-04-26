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Gezi Davası sanığı Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı

Gezi Davası sanığı Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı

Gezi Parkı davasında dün 18 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuksuz sanıklardan Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yeniden yargılandığı dava karara bağlanmıştı. Kararda, sanık Osman Kavala’nın ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmedilmişti. Davanın tutuksuz sanıkları Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım’ suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılarak tutuklanmalarına karar verilmişti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Hakkında 18 yıl hapis cezası verilen sanık Yiğit Ali Ekmekçi’nin duruşmaya katıldığı ancak karar arasından sonra salonda olmadığı ortaya çıktı. Sanık Ekmekçi hakkında İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İHA

Etiketler gezi parkı davası yiğit ali ekçekçi
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