Ahmet Davutoğlu: Ülkeyi bir kişi ile yönetmeyeceğiz

Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu, seçimi kazanmaları durumunda genel başkanların imza yetkisi olacağını belirterek, "Bir kişiyi tek başına karar verecek şekilde cumhurbaşkanı yapmayacağız." dedi.

Cumhur İttifakı'nda aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirlenirken muhalefet kanadında aday belirsizliği yaşanmaya devam ediyor.

Sık sık bir araya gelen ve geçtiğimiz günlerde de 10'uncu görüşmeyi yapan altılı masada yeni bir kriz patlak verdi.

"Genel başkanlar imza yetkisine sahip olacaklar"

İmza yetkisi çıkışıyla altılı masada tartışma yaratan açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı içerden veya dışardan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içinde imza yetkisine sahip şekilde bulunacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

"Ülkeyi bir kişi ile yönetmeyeceğiz"

Konuya ilişkin yeniden açıklama yapan Davutoğlu, sözlerinin arkasında durarak şöyle konuştu:

"Biz ortak bir aday çıkaracağız. Bunun için istişarelere başladık ve dedik ki bu ortak aday cumhurbaşkanı olduktan sonra da 6 genel başkan ortak akıl, ortak sorumluluk, ortak imza önemli konularda başta olmak üzere ülkeyi basiretle hikmetle yönetecekler ve halkın her kesimi kendisini gördüğü bir tablo oluşacak.

Ülkeyi bir kişi ile yönetmeyeceğiz dedik. Bütün emeğin sonucunda bir kişiyi Tayyip Erdoğan gibi tek başına karar verecek şekilde cumhurbaşkanı yapmayacağız dedik. Evet bir kişi cumhurbaşkanı olacak ama yanında 6 genel başkan olacak dedik. Ellerini taşın altına koyacaklar, sorumluluk alacaklar ve ortak akılla yönetecekler dedik." şeklinde konuştu.

İyi Parti yalanladı

Gelecek Partisi Lideri'nin açıklamalarının ardından, 6'lı masadaki ortakları İyi Parti'den yanıt geldi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, böyle bir konunun konuşulmadığını söyleyerek, "6'lı masa böyle bir değerlendirme yapmamıştır. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kronikleşmiş sorunlarıyla mücadele edecektir. Bunu yaparken 30 Ocak'ta lansmanını yapacağımız yol haritası ve hükümet programı çerçevesinde hareket edecektir. 6'lı masanın ortak aklı devreye girecek, Cumhurbaşkanı daha sağlıklı çalışacaktır. İyi Parti bunu desteklemektedir, ama diğer yaklaşımı doğru bulmayız." dedi.