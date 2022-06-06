AK Parti kulislerindeki ''damat'' iddiası

AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu'dan Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak hakkında dikkat çeken bir iddia geldi. Mumcu, Albayrak'ın tekrar siyasete döneceği ve Trabzon'dan vekil olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden istifa etmiş sonra ortadan kaybolmuştu.

Berat Albayrak'ın tekrar siyasete döneceği ve Trabzon'dan vekil olacağı iddia edildi.

61Haber yazarı Gazeteci Ali Savaş, AKP'li Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu'ya iddiaları sordu. Eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın tekrar siyasete döneceği iddialarına ilişkin yeşil ışık yakan Mumcu, "Berat Bey Trabzon’un gururudur” ifadelerini kullandı.

AKP'li Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, “Bizim için değerli bir insan. Genel Merkez, listeyi nasıl şekillendirirse bizim o listenin tümünün vekil olması için çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Genel Merkez ne derse o” diye konuştu.