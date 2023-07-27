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AK Parti Mansur Yavaş'ın rakibini belirledi

AK Parti Mansur Yavaş'ın rakibini belirledi
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Artık 1 yıldan kısa bir süre kalan Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde partilerin aday arayışı tüm hızıyla sürerken, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için adayının belli olduğu iddia edildi. İşte kulislerden sızan o isim...

Ankara’da AK Parti’nin Mansur Yavaş’ın karşısına rakip olarak kimi çıkaracağı merak konusu olmaya devam ederken kulislerde konuşulan isim belli oldu. Cumhur İttifakı, 31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mansur Yavaş'ın karşısına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u çıkaracak. Altınok’un ilçe ve mahalle gezilerini de son dönemde artırdığı bildirildi.

Sözcü gazetesinin haberine göre; CHP’nin adayının ise yine Mansur Yavaş olacağı belirtildi ancak İYİ Parti’nin de Mansur Yavaş’ı kendi listelerinden göstermeyi planladığı öne sürüldü.

 

(Kaynak)

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