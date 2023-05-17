AK Parti sonuçlara itiraz edip milletvekili sayısını 2'ye yükseltti

Isparta'da itirazlar sonucu AK Parti'nin milletvekilli sayısı 2'ye yükseldi. Böylece AK Parti ikinci sıra milletvekili Osman Zabun da Meclis'e girdi.

Isparta'da 28'inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi sonrası seçim kurulunun tutanaklarında maddi hatalar tespit edildi.

AK Parti il teşkilatı itirazı üzerine düzeltme yapıldı. Yeni sonuçlara göre AK Parti'nin milletvekilliği 2'ye yükseldi.

İlk seçim sonuçlarına göre Isparta'da AK Parti bir, İyi Parti bir milletvekili çıkartmıştı.

Isparta AK Parti ikinci sıra milletvekili Osman Zabun da bu sonuçlara göre Meclis'e girmeye hak kazandı.

Seçim ikinci tura kaldı

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. Türkiye, 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek.

İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar il seçim kurullarınca karara bağlanacak.

Seçimlere ilişkin kesin sonuçlar ise 19 Mayıs'ta ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda, ilk oylar yine yurt dışında ve gümrük kapılarında kullanılacak.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak ve 5 gün içinde tamamlanacak.

İlk turda olduğu gibi adaylar ikişer kez TRT'de propaganda konuşması yapacak.