AK Parti sosyal medya için yeni yasa hazırlıyor!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’danj sosyal medya için yeni bir yasanın sinyali geldi. Ünal, sosyal medyada etik kuralarıyla ilgili yaptığı açıklamada, Tıpkı Almanya'nın ve Fransa'nın yaptığı gibi bu dezenformasyonun önüne geçmek için bunun bir yasal altyapısının hazırlanması, bu konuda da bir çalışmanın olması gerekir" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 'Sosyal Medya Etik Kuralları'nın sosyal medyada dezenformasyonun önüne geçmek için yasal bir altyapıya kavuşması gerektiğini söyledi.

Mahir Ünal, Kanal 7'de yayınlanan Başkent Kulisi programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Genel Yardımcısı Ünal, son günlerde tartışılan konu haline gelen Sosyal Medya Etik Kuralları'nra ilişkin şunları söyledi: "Bu bir gönüllülük çalışmasıydı aslında, bunun işte ABD'de, Avrupa Birliği'nde de örnekleri var.”

“SAYIN ERDOĞAN'IN ONAYIYLA BUNLARI YAYINLADIK"

Ünal’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bu bir gönüllülük çalışmasıydı aslında, bunun işte ABD'de, Avrupa Birliği'nde de örnekleri var. Yani dezenformasyon uygulama kodu denilen, aslında dezenformasyonla mücadele çerçevesinde yürütülen ve aynı zamanda da birtakım etik kurallara dikkat çeken bir çalışmanın benzerini Türkiye'de yapmalıyız diye düşündük.

Bu oluşturduğumuz komisyon, yaklaşık 3 ay çalıştıktan sonra insan etkileşiminin temel ahlaki dinamikleri olan 12 madde üzerinde mutabık kaldı ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla da AK Parti olarak bunları yayınladık."

"YASAL ALTYAPISININ HAZIRLANMASI GEREKİR"

Ünal, 'Sosyal Medya Etik Kuralları'nın nasıl denetleneceğine ilişkin, "Bu bir farkındalık çalışması, gönüllülük çalışması ve bu amacına ulaştı. Tıpkı Almanya'nın ve Fransa'nın yaptığı gibi bu dezenformasyonun önüne geçmek için bunun bir yasal altyapısının hazırlanması, bu konuda da bir çalışmanın olması gerekir" dedi.