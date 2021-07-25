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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ermenistan'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ermenistan'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Ermenistan tarafından Kelbecer’de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz" derken "Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Cuma günü Kelbecer'de açtığı ateş sonucu bir Azeri askeri hayatını kaybettiğini açıklamıştı. 

Ermenistan ise olaydan Azerbaycan ordusunu sorumlu tutarak çatışmada üç Ermeni askerinin yaralandığını duyurdu.

Olay ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 

Çelik, "Ermenistan tarafından Kelbecer’de gerçekleştirilen saldırıda bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz" derken "Ermenistan saldırgan politikalarına devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir" diye konuştu.

Etiketler ermenistan tepki ak parti
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