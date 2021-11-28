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AK Parti ve Erdoğan hakkında ''kimsenin bilmediği'' olayı canlı yayında anlattı

AK Parti ve Erdoğan hakkında ''kimsenin bilmediği'' olayı canlı yayında anlattı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili çok konuşulacak bir "bilinmeyeni" canlı yayında açıkladı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Davutoğlu partisinin yaşadığı olumsuz bir olayı ilk kez basına açıkladı.

Davutoğlu ''İlk defa burada söyleyeceğim, gerçekten demokrasi adına utanç verici. 12 Aralık'ta partimizin ikinci kuruluşumuzu kutlayacaktık. Haliç Kongre merkezinde. 12 Aralık'ta bu kutlamayı yapabilirsiniz dendi. Ona göre hazırlıklar, düzenlemeler yaptık. Anadolu'dan arkadaşlarımız geldi. Dün bize bildirildi ki, Cumhurbaşkanlığı 12 Aralık'ta orada bir faaliyet yapacakmış. Hiçbir partiye çıkarmadıkları engeli bize çıkardılar'' dedi.

Etiketler ahmet davutoğlu ak parti recep tayyip erdoğan gelecek partisi
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