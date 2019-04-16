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  4. 16 Nisan 2019 11:15

AK Parti ve MHP'nin ''sayım bitmesin belgesi'' ortaya çıktı!

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, Maltepe'de devam eden yeniden oy sayımlarının AK Parti ile MHP tarafından engellenmeye çalışıldığını iddia ederek bir belgeyi sosyal medyadan paylaştı.

AK Parti ve MHP'nin ''sayım bitmesin belgesi'' ortaya çıktı!
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YSK, dün Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. YSK aynı zamanda yeni terminal kurulması için de yetki verdi.

Maltepe'de sayımların son bulmasına ise AKP ve MHP engel oluyor. CHP İstanbul eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş engellemenin tutanağını paylaştı.

SAYIM İKİ TERMİNALLE DEVAM EDERSE...

Yarkadaş şu bilgileri paylaştı;

Maltepe'deki sayım saat 09.20'de başladı. Şu an itibariyle 119 sandık kaldı. AKP ve MHP dün geceki toplantıda yeni terminallerin kurulmasına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, konuyu YSK'ya aktarıp ne yapması gerektiğini sordu. Sayım iki terminalle devam ederse cumartesi günü biter.

Maltepe'de sayımı yapılacak 116 sandık kaldı. AKP ve MHP yeni terminallerin kurulmasına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulu, konuyu YSK'ya aktarıp ne yapması gerektiğini sordu. BU BELGE, MHP ile AKP'nin sayımları bitirmek istemediğini gösteriyor.

Yeni sayım terminali istemiyorlar:

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