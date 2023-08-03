AK Parti'de 6 il başkanı değişti
AK Partinin Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanları değişti.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Adana İl Başkanlığı'na Ozan Gülaçtı, Bingöl İl Başkanlığı'na Yılmaz Seven, Bitlis İl Başkanlığı'na Kadir Köstekçi, Çankırı İl Başkanlığı'na Koray Erdoğan, Hakkari İl Başkanlığı'na vekaleten görev alan Zeydin Kaya, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na vekaleten görev alan Ali İhsan Delioğlu’nun atandığı belirtildi.
Eski il başkanlarına, şimdiye kadarki çalışmaları için teşekkür edilen açıklamada, görevi yeni devralanlara başarı dileğinde bulunuldu.
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