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  4. 30 Ekim 2019 23:42

AK Parti'de bombalar patlıyor ! Bir isim daha istifa edecek !

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Atalay, sosyal medya hesabından "Kulluk etmeyeceğim" paylaşımında bulundu.

AK Parti'de bombalar patlıyor ! Bir isim daha istifa edecek !
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FETÖ Borsası iddiaları arasında tahliye olan AK Parti’nin güçlü isimlerinin damatlarını eleştiren Atalay, paylaşımında Hz. Muhammed’in bir hadisini paylaştı.

Atalay, “‘Sizden önceki kavimleri helak eden şey şuydu: İçlerinde zayıf olanlardan biri bir suç işleseyde hemen cezalandırılırdı. Ama suçlu kişi güçlülerden (eşraftan) biri olsaydı o cezadan (bir şekilde yol bulunup) muaf tutulurdu'. Hz. Muhammed (sav)” diye yazdı.

Atalay bu tweetin devamında ise “'De ki: Ey kafirler!  Ben sizin ibadet ettiklerinize kulluk etmeyeceğim.' (Kafirun 1-2)” ifadelerini paylaştı. Atalay'ın bu mesajları "istifa edecek" yorumlarına neden oldu.

Atalay daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Enderun Teravihi namazına katılmasını eleştirmişti.

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Enderûn Usûlü Teravih adıyla bilinen teravih namazı, Osmanlı iç teşkilatında sarayda, saray cami ve mescitlerinde, Hırka-i Saadet'te, selatin camiler başta olmak üzere büyük camii ve dergâhlarda uygulanan bir ibadet geleneği olarak biliniyor.

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