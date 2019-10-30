AK Parti'de bombalar patlıyor ! Bir isim daha istifa edecek !

FETÖ Borsası iddiaları arasında tahliye olan AK Parti’nin güçlü isimlerinin damatlarını eleştiren Atalay, paylaşımında Hz. Muhammed’in bir hadisini paylaştı.

Atalay, “‘Sizden önceki kavimleri helak eden şey şuydu: İçlerinde zayıf olanlardan biri bir suç işleseyde hemen cezalandırılırdı. Ama suçlu kişi güçlülerden (eşraftan) biri olsaydı o cezadan (bir şekilde yol bulunup) muaf tutulurdu'. Hz. Muhammed (sav)” diye yazdı.

Atalay bu tweetin devamında ise “'De ki: Ey kafirler! Ben sizin ibadet ettiklerinize kulluk etmeyeceğim.' (Kafirun 1-2)” ifadelerini paylaştı. Atalay'ın bu mesajları "istifa edecek" yorumlarına neden oldu.

Atalay daha önce de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Enderun Teravihi namazına katılmasını eleştirmişti.

AK Parti'de istifa depremi: ''İstifa etmemi Erdoğan istedi''

Enderûn Usûlü Teravih adıyla bilinen teravih namazı, Osmanlı iç teşkilatında sarayda, saray cami ve mescitlerinde, Hırka-i Saadet'te, selatin camiler başta olmak üzere büyük camii ve dergâhlarda uygulanan bir ibadet geleneği olarak biliniyor.