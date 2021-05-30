AK Parti'de kriz büyüyor: Her alana yayıldı

Sedat Peker'in yayınladığı videolar ile gündeme gelen mafya-siyaset bağlantıları, AK Parti içindeki krizi alevlendirdi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolar ile gündeme gelen mafya-siyaset bağlantıları, AKP içindeki krizi gittikçe büyütüyor.

BirGün'den Mehmet Emin Kurnaz'ın haberine göre, Pelikancılar, eski AKP’liler ve Soylu taraftarlarının başını çektiği klikler, partide iktidar mücadelesi veriyor.

KAZAN KAYNAMAYA DEVAM EDİYOR

Uzun süredir sessiz kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Peker’in iddialarının odağındaki Bakan Soylu’ya sahip çıkmasının ardından dışarıya “birlik” mesajı verilse de kazan kaynamaya devam ediyor.

İçeride yaşanan kavga, emniyetten bürokrasiye, Merkez Bankası’nda medyaya kadar iktidar cephesinde hemen her alana yayılıyor. Daha önce sahne arkasına gizlenen gerilim uzun süredir ulu orta yaşanıyor. Son bir haftadaki kimi gelişmeler bile içerideki fırtınanın bilançosunu göstermeye yetiyor.

1- Anadolu Ajansı’nın (AA), yayımladığı videolarla gündem yaratan suç örgütü elebaşısı Sedat Peker'in koruma kararıyla ilgili servis edip kaldırdığı haber, çatışmanın medya ayağındaki yansıması oldu.

Koruma kararında ‘FETÖ izinin tespit edildiği’ iddiasıyla paylaşılan belgede Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen ve halen görevde olan iki ismin olması dikkat çekti. AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok, habere tepki gösterirken AKP’nin eski Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran ise Altınok’u hedef aldı.

2- Bakan Soylu’nun, Habertürk’teki programda Peker’e koruma verilmesine ilişkin Terörden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak sorumlu gösterdiği Mustafa Çalışkan da halen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Cumhuriyet’e konuşan Çalışkan “Benim gibi birini kim, nasıl görevden alacakmış görelim” dedi. AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise Çalışkan'a sahip çıktı.

3- Soylu'nun "Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi biliyorum" açıklamasının ardından iddiaların odağındaki eski AKP Milletvekili Metin Külünk’ten konuya ilişkin bir açıklama hâlâ gelmedi. Külünk, gazetecilerin sorularını da yanıtlamadı. AKP’li Çamlı, bu iddialarda adı geçen Külünk'e de destek vermişti.

4- Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar ile Soylu arasında da bir gerilim yaşandığı iddia ediliyor. Bir süredir Akar'ın jandarma teşkilatını tekrar Savunma Bakanlığı'na bağlamaya çalıştığı konuşulurken Soylu’nun, katıldığı Habertürk yayınında bürokrasiden gelen isimlerin siyasete girmesine karşı olduğu açıklamasıyla hem Mehmet Ağar’ı hem de üstü kapalı biçimde Akar’ı hedef almış olabileceği değerlendiriliyor.

5- Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ilk icraatı eski Bakan Albayrak'a yakın isimlerden, Bank Asya uzmanı Doğan Başar'ı yeniden Merkez Bankası İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'ne atamak olmuştu. Geçtiğimiz hafta Albayrak’a yakın olduğu iddia edilen Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş da görevden alındı. Yerine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nde danışmanlık yapan Prof. Semih Tümen atandı.

6- Albayrak’a yakınlığı ile bilinen Yani Şafak’ın yazarı İbrahim Karagül köşesinde Soylu’nun Habertürk’teki programına değindi. “O akşam Süleyman Soylu adına üzüldüm” diyen Karagül, “Hemen hepsi ile tanıdık olduğu o gazetecilere, ‘Siz beni kimin cümleleri ile sorguluyorsunuz kardeşim’ demeliydi. Bu acıklı durumu ortaya sermeliydi” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın açıklamasının üzerinden 24 saat geçmeden Sabah’ın Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ise kısa süre içinde Kabine’de yaşanacak bir değişiklikten bahsetmişti.

Birgün