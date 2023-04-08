AK Parti'den çok konuşulacak Muharrem İnce açıklaması

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Son günlerde yaşanan olayları değerlendiren Dağ, Muharrem İnce'nin oyunun artışına dikkat çekti. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplumda karşılık bulmadığını savunan Dağ, genç bir kitlenin İnce'yi desteklediğini belirtti. Memleket Partisi'ndeki oy artışına da değinen Dağ, İYİ Parti ve Zafer Partisi'ndeki kopuşun Memleket Partisi'nde oy artışına neden olduğunu savundu.

İşte Dağ'ın Muharrem İnce'yle ilgili açıklamları;

Muharrem İnce'nin bu kadar oy alma noktasına gelmesinin sebebi nedir? Asıl önemli olan nokta bu. Baktığınızda İnce aralıkta yok, ocakta yok, kasımda yok, ağustos itibarıyla bakın böyle. Var ama sıfırlar birler seviyesinde. Şubatta yine sıfırlar bir seviyesinde, marttan sonra 10'lu oranlar konuşuyoruz. Partisi 4-5'li oylar, kendisi 10 civarında oylar seviyesine geldi. Bunun sebebi 7'li masanın adayının tutmamış olması. Adayın kabullenilmemiş olmasından dolayı böyle oldu. Bu adayın vatandaş tarafından karşılık bulmadığı anlamına geliyor. Veriler de bu yönde.

DANS VİDEOLARININ ETKİSİ OLDU MU?

Genç bir kitle adayın açıklamasından sonra adayı kabul etmeyerek Muharrem İnce'ye doğru bir yönelme gösteriyor. Veriler bunu gösteriyor. Çünkü bu oranı aralıkta da görmeniz lazım bu oranı ocakta da. TikTok'ta yaptığı danstan dolayı yola çıkarak bir takım yorumlar yapılıyor. Bu dansı ilk ağustos eylül ayında yapıyor. Danstan dolayı olsa o aylarda yükseliş olurdu. Marttan sonra oylarının artması bunu gösteriyor. Partisi neden yükseliyor o zaman diye bir soru akıllara gelebilir. Orada da İYİ Parti'nin masaya geri dönmesi etkili oldu. Masadan kalkıp geri dönmesi Memleket Partisi'nin oylarında yukarı yönlü bir oynama oldu. Zafer Partisi'nin de deprem döneminde yaptığı dezenformasyon onun erimesine sebebiyet verdi. O da büyük ihtimalle Memleket Partisi'ne geçti.