AK Parti'den Davutoğlu istifası sonrası kaç kişi istifa etti ?

AK Parti eski genel başkanı ve eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz Cuma günü AK Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nun ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Davutoğlu, kendisiyle birlikte ihracı istenen eski genel başkan yardımcısı Selçuk Özdağ, eski TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ayhan Sefer Üstün ve eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı ile birlikte istifa ettiklerini duyurdu.

Davutoğlu ve arkadaşlarının istifalarını açıklamasının ardından birçok AK Partili de partiden istifa etti.

İstifa edenler arasında eski milletvekilleri, eski il başkanları ile AK Parti teşkilat mensupları bulunuyor.

25 ve 26. Dönem milletvekilleri Kani Torun ve Ali Sarıkaya, 26. Dönem Konya Milletvekili Ömer Ünal, 24. Dönem milletvekili Feramuz Üstün, eski Somali Büyükelçisi ve eski Bursa milletvekili Kani Torun, Eski Borsa İstanbul Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili İbrahim Turhan ile AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı yapan Dalyan Kardaş da partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Eski Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, eski Erzincan Milletvekili Talha Erol Durmaz, eski Tokat Milletvekili Coşkun Çakır da istifa edenler arasında.

Birçok AK Parti üyesi istifalarını sosyal medyadan duyurdu.

2016-2017 arası Adıyaman İl Başkanlığı yapah Abdurrahman Dimez ile aynı görevde bulunan Seyfettin Bilen, eski Batman İl Başkanı Diyaettin Uçar, eski Ağrı İl Başkanı Cesim Gökce, eski AK Parti Kadın Kollanı MKY Üyesi Aynur Algül, AK Parti Şanlıurfa kurucularından Abdullah Yeşil, eski Muş İl Başkanı Namık Ergün, eski Tekirdağ İl Başkanı Ahmet Akçay, eski Diyarbakır İl Başkanı Aydın Altaç, Ümraniye eski ilçe başkanı Enver Sedat Çakıroğlu ile Dünya Engelliler Gelişim Derneği Genel Başkanı İslam Meral AK Parti üyeliklerinden ayrıldı.

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