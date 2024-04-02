AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik erken seçim çağrılarına ilişkin, ''Bu çağrıların mantığı yok. Genel seçimler 28 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Önümüzde 4.5 yıldan fazla zaman vardır.'' dedi.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin yerel seçimlerde oy kaybetmesinin ardından başlayan erken seçim tartışmalarına yanıt veren Çelik, ''Bu çağrıların mantığı yok. Genel seçimler 28 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Önümüzde 4.5 yıldan fazla zaman vardır.'' diye konuştu.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle:

Yangınla ilgili Cumhurbaşkanımız sürekli bilgi almakta. Gözaltılar var. İnşallah daha fazla can kaybı olmasın diye ümit ediyoruz. Maalesef can kaybı sayısı arttı.

Seçimlerden sonraki ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Tek gündemli olarak toplandık. Seçim sürecinin değerlendirmesi. Seçim demokrasimize yakışan çerçeve içerisinde geçti. Herkesin çok büyük katkısı var. En önemli teşekkür vatandaşlarımızadır.

Seçimlerden sonraki ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Tek gündemli olarak toplandık. Seçim sürecinin değerlendirmesi. Seçim demokrasimize yakışan çerçeve içerisinde geçti. Herkesin çok büyük katkısı var. En önemli teşekkür vatandaşlarımızadır.

Bu süreçte çok çok emek verenler var. Her bir teşkilat mensubumuza teşekkür ediyoruz. Cumhur ittifakı teşkilatları iyi bir iş birliği içinde yan yana çalıştı. Önemli bir seçim sürecini bu şekilde tamamlamış olduk. Seçilen herkesi tebrik ediyoruz, görevlerinde başarılar diliyoruz.

Türkiye'yi yöneten unsur demokrasidir, sandıktır. Demokrasimiz bir kere daha güç kazanıp kökleşmiştir. Kazanan milletimiz olmuştur. Siyasetin sicil amiri vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımız uyarılarını sandık yolu ile vermiştir. 31 Mart seçimlerinin partimize dönük mesajları okuyacağız. 31 Mart seçimleri de önümüzde izleyeceğimiz siyaset açısından dönüm noktası. 18 kez milletin huzuruna çıktık. Gösterilen teveccühlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu teveccühe layık olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Arzu etmediğimiz sonucun çıktığı yerler var. Bütün boyutları ile ele alacağız. AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak sadece milletin sesini dinleyen siyasi anlayışa sahibiz. Milletimiz uyarılarda bulunmuştur, eleştirileri vardır. Bu mesajı bütün boyutları ile ele almak değerlendirmek boynumuzun borcudur. Milletimizin uyarısını değerlendirmek için gayretimizi sürdürüyoruz.

Bize not verecek yegane merciinin vatandaş olduğunu bilerek bu çalışmaları sürdürürüz. İtiraz ve eleştiri hakkı millete aittir, dinlemesi gereken kurum siyaset kurumudur. Milletimizin ortaya koyduğu tabloyu ele alacağız. Kuşkusuz milletin sandık yolu ile verdiği mesaj hürmetle karşıladığımız bir tutumdur. Tüm kılcal damarlarına kadar değerlendirilecektir. Demokrasimizi korumaya, sandığa güç vermeye verdiğimiz önemi bundan sonra da gerçekleştireceğiz. Mesajlar doğru şekilde değerlendirilecek.

Milletin desteğine de eleştiirisine de müteşekkiriz. Genel ve yerel seçim tamamlandı ve Türkiye seçim sürecini tamamladı. 4.5 yıldan fazla ömnümüzde seçim yok. Bu süreyi değerlendirmek için gayret göstereceğiz. Türkiye'nin daha iyi noktalara gelmesi için etkili siyasete devam edeceğiz. Sistemde aksayan yerlerin düzeltilmesi için reformlar yapılacak. Bölgesel ve küresel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İç ve dış politikada daha güçlü adımlar atacağız.Yeni anayasa gelecek nesillere borcumuzdur. Terörle mücadele meselesi asli gündem olacak.

Seçilen başkanlarımızı tebrik ediyoruz. Meşru şekilde seçilmek önemlidir.

Şifa hastanesindeki cesetler Gazze'deki soykırımı bir kez daha gözler önüne sermiştir.

VAN'DAKİ GELİŞMELER

Bu konu il seçim kurulunun takdirinde. Yasal mevzuatla ilgili bir konu. Gereken şartlar yerine gelmediği için il seçim kurulu böyle bir karar almış. Şartların yerine gelmemesi ile ilgili bir konu. YSK yetkili karar mercii olarak. Yapacakları itiraz mekanizmaları belli. Sistem itiraz mekanizmalarını düzenlemiştir. Hukuken haklılar is4e sonuç zaten onların arzu ettiği gibi olacak. Demokrat tepki gösterelim deniyor sokaklar yakıp yıkılıyor, polise saldırılıyor. Şiddet olaylarının demokrasi ile bağı yoktur. Herkes itirazını yapar mahkeme de kararını verir.

Herhangi bir kongre süreci veya başka bir şey konuşulmadı Seçim sürecine odaklı bir MYK'dır. Sonuçlarına dair bir değerlendirme MYK'sıdır.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Bu çağrıların mantığı yok. Genel seçim gerçekleşti. Cumhurbşkanımız 5 yıllık yetki sahibidir. Bu seçim yerel seçimdir.

Değerlendiriyoruz bunları. Tek faktörlü yaklaşım olmaz. Birçok açıdan değerlendiriyoruz. Bunu bir siyasi çerçeveye dönüştüreceğiz.