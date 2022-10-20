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AK Parti'den Fakıbaba'nın istifasına ilk yorum

AK Parti'den Fakıbaba'nın istifasına ilk yorum
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, partisinden ve milletvekilliğinden istifa etmesine ilişkin AK Parti'den ilk yorum Mahir Ünal'dan geldi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba bu sabah parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

"AHLAK ANLAYIŞIMA UYMAYAN KİŞİLERLE BİR ARADA OLMAYACAĞIM"
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Fakıbaba, "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN İLK YORUM
AK Parti'den konuya ilişkin ilk değerlendirmeyi ise AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal yaptı. Ünal, katıldığı canlı yayında "Henüz Meclis'e gelen bir şey yok. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalardan sonra sanırım istifasını TBMM'ye de dilekçe ile iletecektir. Henüz şu an çok sıcak olduğu için sosyal medya üzerinden yapılan açıklamanın teyidi söz konusu değil. Ne partiye, ne Meclis'e herhangi bir yazılı belge ulaşmadığı için bunu bir sosyal medya paylaşım üzerinden açıkçası doğru bulmuyorum. Sosyal medyadaki açıklaması siyasi değil kişiseldir.İYİ Parti'de geçip geçmeyeceğini de bilmiyorum. Sosyal medya paylaşımı üzerinden siyasi yorum yapamayız. RTÜK üyeliği ile ilişkilendirmeyi de doğru bulmuyorum." dedi.

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Etiketler Ahmet Eşref Fakıbaba istifa
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