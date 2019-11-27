AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu ile ilgili dikkat çeken iddia

AKP eylül ayında istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partileşme çalışmalarında son dönemece girildi. Davutoğlu’nun kuracağı partide yer alıp almayacağı merak edilen eski AK Parti İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun, Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kurmaya hazırlandığı yeni partilerinin birleşmesi yönünde tutum sergilediği ileri sürülüyor.

Euronews Türkçe’den Menekşe Tokyay’ın haberindeki kulis bilgilerine göre, Davutoğlu ve ekibinin 2-3 Aralık’ta kampa girmeleri ve bu kampa kurucular kurulunun katılması bekleniyor. Partinin kuruluşunun aralık ayı sonunda tamamlanması öngörülüyor. Partinin isim ve amblem dahil olmak üzere son şekline söz konusu çalışma kampında karar verilecek ve bu toplantıdan birkaç gün sonra Ankara’da partinin kuruluşu kamuoyuna bir basın açıklaması eşliğinde tanıtılacak.

AK Parti’den yakın zamanda istifa eden İstanbul milletvekili ve hukukçu Mustafa Yeneroğlu’nun da şu anda partiye katılıp katılmayacağı kesinlik kazanmadı. Ancak, kendisinin Davutoğlu ile Ali Babacan’ın parti girişimlerinin birleşmesi yönünde bir tutum benimsediği söyleniyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre, kurucular kurulunda, birkaç ay önce AK Parti’den istifa eden eski Diyarbakır milletvekili Cuma İçten’in yanı sıra Kürt seçmenin aşina olduğu temsilciler de yer alacak.

100 KİŞİLİK KURUCULAR KURULU LİSTESİ

Euronews Türkçe’nin ulaştığı Davutoğlu’nun ekibinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, “Kurucular kurulunun listesi 100 civarında olacak; bu kişilerin 30-40 kadarı ise ana kademe denen Davutoğlu’nun A takımından seçilecek” dedi.

Kurucular kurulunda muhafazakar kesimden olduğu gibi sol kesimden de katılımlar olacağı ve Alevi, Kürt, genç, kadın gibi farklı kesimler arasında bir denge gözetilmesine önem gösterildiği belirtiliyor. Ayrıca illerin büyüklüklerine göre de bir üye oranı belirleneceği, yeni ve yıpranmamış isimlerin katılımına özel önem gösterileceği ifade ediliyor.

GENEL MERKEZ KİRALANDI

Fiziki altyapı konusunda ise; partinin Ankara’daki genel merkezi kiralandı. Bu süreçte yapılan görüşmelerde birçok kişinin, kiracının Davutoğlu olması sebebiyle baskı görmek ve işinin bozulması gibi endişeler sebebiyle binalarını kiraya vermekten çekindiği öne sürüldü. Genel merkez şu anda Cumhuriyet Halk Partili bir belediyenin sınırları içerisinde tutuldu.



