AK Partili belediyenin ''Kadir Mısıroğlu'' kararına tepki: ''Bir an önce vazgeçin''

AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, Atatürk düşmanlığıyla bilinen Kadir Mısıroğlu'nun adının bir caddeye verilmesi kararına CHP'den tepki geldi.

AK Partili Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet ve laiklik düşmanlığıyla bilinen "tarihçi" Kadir Mısıroğlu için aldığı karara CHP Konya İl Başkanlığı'ndan tepki geldi.

Büyükşehir Belediyesinin Temmuz ayı son meclis toplantısında Mısıroğlu’nun isminin kentte sokak ya da bir caddeye verilmesi kararlaştırıldı.

Meclis toplantısında ayrıca Mısıroğlu’nun yanı sıra Merhum Yörük Hacı Mustafa Efendi, Sümer Koçak, Nezir Sonakın, Rıfat Çalışkan, Mustafa Cengiz, Hakan Kılıç, Davut Berber, Hüseyin Alpmala ile Karabağ ve Kazakistan isimlerinin de cadde ve sokaklara verilmesi kararı alındı.

"UMARIZ BELEDİYE BİR AN ÖNCE VAZGEÇER"

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, karara tepki gösterdi. Bektaş şu ifadeleri kullandı.

"Şehrimiz Konya’da bir caddeye birisinin isminin verilmesi gerekirse, Konya’nın ülkemiz genelindeki yetiştirdiği, ülkemize ve şehrimize hizmet eden birçok isimi olduğu gibi, Konyalı şehitlerimizin de ismi verilebilir. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve İstiklal Marşımızın Yazarı Mehmet Akif Ersoy’a hakaret eden Kadir Mısırlıoğlu’nun ismi neden bir caddeye verilecektir? Doğrusu merak içindeyiz. Umarım Konya Büyükşehir Belediyesi bu yanlış olan davranışından bir an önce vaz geçer. İllaki bir caddeye birisinin ismi verilecekse bu isim Konyalı olmalıdır. Konyalı şehitlerimizin ismi olmalıdır. Beklentimizde bu yöndedir. Aksi bir davranış sergilenir ve şehrimizde bir caddeye Kadir Mısırlıoğlu’nun ismi verilirse, Konya adına bu konunun her yönden takipçisi olacağımızı Konya Kamuoyuna bildiririz."