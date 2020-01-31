AK Partili eksi vekil Şamil Tayyar'dan itiraf gibi açıklama !

AK Parti eski Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar sosyal medya hesabından tartışma programlarını eleştirdiği ve "Geçmişte biz de bu tuzağa düştük, artık gitmiyorum." ifadelerini kullandı.
Şamil Tayyar'ın açıklaması şöyle oldu:
Tartışma programları reyting kaygısıyla, kavga odaklı organize ediliyor.
Elinde kumanda, ekran ekran dolaşanlar da bu değirmene su taşıyor.
Geçmişte biz de bu tuzağa düştük, artık gitmiyorum.
Katılmayın, izlemeyin, izlettirmeyin. O vakit, kavga biter, kazanan siz olursunuz.
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