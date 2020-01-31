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  4. 31 Ocak 2020 21:15

AK Partili eksi vekil Şamil Tayyar'dan itiraf gibi açıklama !

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tartışma programlarını eleştirdi.

AK Partili eksi vekil Şamil Tayyar'dan itiraf gibi açıklama !
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AK Parti eski Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar sosyal medya hesabından tartışma programlarını eleştirdiği ve "Geçmişte biz de bu tuzağa düştük, artık gitmiyorum." ifadelerini kullandı. 

Şamil Tayyar'ın açıklaması şöyle oldu:

Tartışma programları reyting kaygısıyla, kavga odaklı organize ediliyor.

Elinde kumanda, ekran ekran dolaşanlar da bu değirmene su taşıyor.

Geçmişte biz de bu tuzağa düştük, artık gitmiyorum.

Katılmayın, izlemeyin, izlettirmeyin. O vakit, kavga biter, kazanan siz olursunuz.

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