AK Partili eksi vekil Şamil Tayyar'dan itiraf gibi açıklama !

AK Parti eski Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar sosyal medya hesabından tartışma programlarını eleştirdiği ve "Geçmişte biz de bu tuzağa düştük, artık gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'ın açıklaması şöyle oldu:

Tartışma programları reyting kaygısıyla, kavga odaklı organize ediliyor.

Elinde kumanda, ekran ekran dolaşanlar da bu değirmene su taşıyor.

Geçmişte biz de bu tuzağa düştük, artık gitmiyorum.

Katılmayın, izlemeyin, izlettirmeyin. O vakit, kavga biter, kazanan siz olursunuz.