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  4. AK Parti'de ''İmamoğlu'' istifası

AK Partili isim ''Devletin dini adalettir'' diyerek istifa etti

AK Partili isim ''Devletin dini adalettir'' diyerek istifa etti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonu eleştiren AK Parti Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Orhan Göçen, ''Devletin dini adalettir'' diyerek partisinden istifa etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör" ve "yolsuzluk" iddiasına ilişkin 2 ayrı yürütülen soruşturmada aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu 48 kişi tutuklandı, 41 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Sözcü'de yer alan habere göre; İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepkiler sürerken, AK Parti Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Orhan Göçen, İBB’ye yönelik operasyona tepki göstererek partiden istifa etti.

"DEVLETİN DİNİ ADALETTİR"

Göçen, sosyal medya hesabından "Devletin dini adalettir” sözleriyle istifa ettiğini kamuoyu ile paylaştı.

Göçen, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"19 Ekim 2025 tarihinden itibaren aralıksız 5 aydır sürdürmüş olduğum AK Parti Süleymanpaşa İlçe Yönetim Kurulu Asil Üyeliğimden milletimizi derinden sarsan ve demokrasimizi olumsuz etkilediğini düşündüğüm gelişmeler sebebiyle İSTİFA ediyorum. Şu andan itibaren hiçbir siyasi parti veya siyasi oluşum ile herhangi bir bağımın kalmadığını, şimdiden sonra ve her zaman olduğu gibi, mantığımı vicdanımın çizdiği çerçevede, bilhassa haksızlığın karşısında durarak kullanacağımı eş, dost, abi, kardeş ve tüm sevenlerime saygılarımla duyuruyorum. Hz. Ömer (R.a) dediği gibi 'Devletin dini adalettir'."

Etiketler ibb ak parti ekrem imamoğlu istifa
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