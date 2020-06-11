AK Partili isimden FETÖ ile işbirliği itirafı

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın Tarafsız Bölge programına konuk olan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, “FETÖ’de ‘siyasi ayak’ tartışması”nda çok konuşulacak bir açıklamaya imzasını attı.

Ayvalı, dönemin AK Parti-Cemaat ittifakına ilişkin itiraf niteliğinde sözler sarf etti.

AK Parti ve FETÖ'nün bürokraside “farklı darbecileri tasfiye etmek için” yanyana geldiğini belirten Ayvalı, şunları söyledi:

“Eğer ki AK Parti FETÖ’yle bürokraside geçmişte kol kolaydı diyorsanız… Bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı. Çünkü eski devlet düzeninde atama düzeni şöyleydi: 2002’de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Benim 1 müsteşar atamam için bu adamın genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım. Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de, çok muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim? Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım. Mesele budur. Bunu ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider yapabilirdi.”

Bu sözler üzerine programın konuklarından Avukat Salim Şen’in “İtiraf bu” çıkışının ardından söz alan Ayvalı öyle demediğini, “darbeci Kemalist ordu” değil, “darbeci Kemalist vesayet” dediğini söyleyerek kendini savundu.



