AK Partili isimden olay sözler: ''Ailemin içinden dağa çıkanlar oldu''

AK Parti Şırnak İl Başkanlığı'nca 7'nci olağan kongre öncesi Silopi ilçesinde delege seçimi yapıldı. Silopi Koç İlkokulu'nun konferans salonunda yapılan delege seçimleri öncesi konuşan AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti olarak evlatları dağa kaçırılmış ailelerin yaralarını sarmaya hazır olduklarını söyledi.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSAN HAKKI İHLALLERİNDEN BİR TANESİ ÇOCUK SAVAŞIDIR”

Terör örgütü PKK'nın 12-13 yaştaki çocukların eline silah verdiğini anlatan Erkan, "Demokrasi hiç tanımadığımız inanları bize belediye başkan adayı milletvekili adayı olarak adeta bir cunta adayı atamak değildir. Demokrasi, milletin iradesiyle seçilmiş olan belediye başkanının belediyenin bir çalışanı tarafından yönetilmesi de değildir. Demokrasi, bizim buradaki yerel yönetim mekanizmaları varken Diyarbakır’da veya Kandil’de kurdukları sistemle buradaki kentleşmeden tutun da bütün ticari yaşama kadar yönetmek değildir. Demokrasi henüz yaşları 12, 13, 15 olan evlatlarımızın eline silahları verip de onları kardeşi kardeşe vurdurmak değildir. Ama sustuk, her defa sustuk. HDP’ye gönül veren kardeşlerimizin hepsi bizim başımızın tacıdır. Evlatları dağa çıkmış olan ailelerde, onlarında yaralarını sarmaya biz hazırız. Onların acısını ızdırabını devlete bağlılık cihetiyle döndürmeye de biz varız. Dünyanın en büyük insan hakkı ihlallerinden bir tanesi çocuk savaşıdır. Yaşları henüz 14-15 olmayan kişisel gelişimini tamamlamamış siyasi bir ideoloji benimseyecek alt yapıda olmayan evlatlarımızın eline silahlar verilmedi mi?" dedi.

“ÖLEN DE BİZDİK ÖLDÜREN DE BİZDİK”

Demokratik ve hukuki bir ortamda her türlü sorunun çözüleceğine vurgu yapan Erkan, "Evlatlarımız sitemli ve bilinçli bir şekilde terörün bir parçası haline getirilmedi mi? Yıllardır vurduk vurulduk. Ölen de bizdik öldüren de bizdik. Ben il başkanınız olarak kendi ailemin içerisinden dağa çıkan da oldu, geniş aile içerisinden şehit olan da oldu. Yetmez mi artık bu acılar? Biz AK Parti'nin yeni kadroları olarak bu toplumda huzurun mimarları olmak için buradayız. Yoksa siyasi başarılar bizi tatmin etmiyor. Daha fazla gençlerimizin yanlış yollara tenezzül etmesine tahammülümüz olmadığı için buradayız" diye konuştu.