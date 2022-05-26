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AK Partili Şamil Tayyar'dan Erdoğan'ın başdanışmanına: ''Bu ne şımarıklık''

AK Partili Şamil Tayyar'dan Erdoğan'ın başdanışmanına: ''Bu ne şımarıklık''

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, ''Ben solcu bir adamım. Atatürk benim kırmızı çizgimdir. Yeni anayasa da laiklik ve Atatürk üzerine kurulacak'' diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’a sert sözlerle yüklendi.

Ekonomik kriz derinleşip seçim tartışmaları giderek hız kazanırken iktidar içindeki kavga da giderek büyüyor. Son olarak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 ve 'Soros' tartışması AK Parti'deki krizi gözler önüne sermişti.

Ardından, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, geçen hafta TV100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 sistemine zaman zaman hükümet içinden de itirazlar yükselirken, Uçum'dan net bir açıklama gelmişti. Tartışma konusu olan 50+1 sisteminden vazgeçilmeyeceğini söyleyen Uçum "50+1, Türkiye’de hem siyasi istikrarın hem toplumsal istikrarın güvencesidir. Türkiye’de herhangi bir cumhurbaşkanı adayının 50+1 alabilmesi için Türkiye’nin her kesimine hitap etmesi lazım" demişti. Uçum, soru üzerine Soros ile ilgili direkt olarak bir dosyanın ve soruşturmanın olmadığını da açıklamıştı.

Uçum ayrıca, kendisinin dünya görüşünü, "Ben yurtsever sol demokrat bir adamım, Atatürk hepimizin kırmızı çizgisidir, Türkiye benim kırmızı çizgimdir, Cumhuriyetin birikimleri benim vazgeçilmezimdir. Yeni anayasa çalışması bu birikim üzerine kurulacak. Cumhuriyet, laiklik, Atatürk üzerine kurulacak" sözleriyle tanımlamıştı.

Tayyar'dan Uçum'a: Nasıl bir şımarıklık?
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Uçum'un "Ben solcu bir adamım. Atatürk benim kırmızı çizgimdir. Yeni anayasa da laiklik ve Atatürk üzerine kurulacak" sözlerinin yer aldığı paylaşımı alıntılayarak Uçum'a çok sert tepki gösterdi.

AK Parti'li Tayyar, iktidar partisi içerisindeki 'yetki'nin altını çizerek karar organının, kendisinin de üyesi olduğu MKYK olduğunu belirtti.

Tayyar, "AK Parti’nin bir lideri var. Karar organı MKYK var. Bir parlamento var. AK Parti’nin parlamentoda bir grubu var. Sanki hepsinin üzerinde, tek karar vericiymiş gibi hüküm cümlesi kuruyor. Bu nasıl bir özgüven? Nasıl bir şımarıklık?" ifadelerine yer verdi.

 

Etiketler ak parti şamil tayyar mehmet uçum atatürk
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