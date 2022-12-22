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AK Partili vekil: Altılı masa, Bizans masasına dönüştü

AK Partili vekil: Altılı masa, Bizans masasına dönüştü
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AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "Bu proje ittifakı, altılı masa olmaktan çıkıp artık bir 'Bizans masasına dönüşmüş vaziyette." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı asgari ücret tutarının emekçilere, çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

AK Parti'nin, gücünü milletten aldığını, millete asla sırtını dönmediğini ve dönmeyeceğini ifade eden Turan, bu yüzyılı, Türkiye Yüzyılı'na dönüştürmeye kararlı olduklarını kaydetti.

Altılı masa sakinlerinin seçim tarihi yaklaştıkça "çirkinleştiğini" savunan Turan, "Kendi aralarındaki masaya hakim olma yarışında birbirlerine elense çeken liderlerin oynadıkları oyunlar, bu proje ittifakının Bizans masasına döndüğünü görüyor milletimiz. Bu proje ittifakı, altılı masa olmaktan çıkıp artık bir Bizans masasına dönüşmüş vaziyette." diye konuştu.

"Kiminle olduğu belli olmayan bir masayla karşı karşıyayız"
"Saraçhane" tiyatrosunda birbirlerine çalım atan aktörlerin olduğunu ifade eden Turan, "Kimin kiminle olduğu, kimin kime elense çektiği, kimin kime kumpas kurduğu, kimin kimi oyuna getirmeye çalıştığı belli olmayan bir masayla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Altılı masanın bir proje ittifakı olduğunu savunan Turan, "İBB Başkanı'nı İstanbul'dan Genel Merkez'e çağırtıp gerekli uyarı yapıldıktan sonra 'masanın koordinatörlüğü bende' dercesine sürekli karıştırmakla meşgul ikinci partinin Genel Başkanı, bu sefer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ayartma çabasına girecek mesajlar veriyor." yorumunu yaptı.

"Altılı masada Truva atı kim olacak"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bir parti, başka partinin içişlerine karışmamalı" açıklamasını hatırlatan Turan, "Altılı masada Truva atı kim olacak veya kimdir, biz de merakla bekliyoruz. İmamoğlu, ablasının başkanı mı yoksa CHP'nin belediye başkanı mı? Geçmişte Doğru Yol Partisi'ni, MHP'yi karıştıran mikser siyasetçi, acaba bu sefer CHP'yi de karıştıracak mı?" ifadelerini kullandı.

"İBB Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanımızın dengi değildir"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir gazeteye verdiği demecindeki, "Onun için kabusa döndüm." ifadelerini Turan, "İBB Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanımızın dengi değildir, siyasi karşılığı hiç değildir. O, olsa olsa İstanbulluların kabusu olur ve maalesef İstanbul için de kabusa dönüşmüştür." şeklinde değerlendirdi.

CHP'nin Beşar Esad rejimine mektup gönderdiğine yönelik habere dikkati çeken Turan, "Ülkeyi yönetmeye talip olan birisi, daha seçilmeden yüklü tazminat sözü veriyor, yönetime gelseler kim bilir neyi verirler? Nasıl bir mektup yazılabilirdi ki bütün emperyalist güçler sevinsin, bayram etsin diye sorulsa herhalde böyle bir mektup olurdu." diye konuştu.

Etiketler ak parti vekil bizans
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