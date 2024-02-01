AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok'tan tepki çeken sözler

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir adayı Turgut Altınok esnaf ziyareti sırasında "Havaalanına metrosu olmayan bir başkent" ifadesi büyük tepki çekti.

Yerel seçim heyecanı sokak sokak devam ediyor. 31 Mart'ta zaferi göğüslemek isteyen adaylar çalışmalar için sahalara indi. AK Parti Ankara Büyükşehir Adayı Turgut Altınok'a bu ziyaretler sırasında dikkat çeken bir tepki geldi.

Yarışın hararetli geçmesi beklenen Ankara'da Altınok esnaf ziyaretlerini arttırdı. Bu ziyaretlerin birinde Altınok "havaalanından metrosu olmayan başkent" ifadelerini kullandı. O sırada esnaflardan biri "20 yılda yapılan veya yapılmayan işleri söyleyin. Siz imzaları kolay alırsınız, onlar alamaz. Beni işi engellemek ilgilendiriyor" diyerek tepki gösterdi.

Altınok bu sözlere, "Herkes kendinden sorumludur. Ben kendimdem sorumluyum" yanıtını verdi.

Altınok daha önce de bir gence "Vereceğiz mi destek?' sorusuna 'Maalesef' yanıtını almıştı. Altınok bu yanıta karşılık 'O zaman metro istemiyorsun yani, hizmet istemiyorsun?' ifadelerini kullanmıştı.