AK Parti'nin iddialarına CHP'den belgeli yanıt

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın bugün İstanbul'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin güçlü olduğu ilçelerde usulsüzlük yapıldığı iddiası ile basın toplantısı düzenledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da tartışmalı seçim tutanakları hakkında, “Sandık başında bir hata olmuş ve fark edilmiş düzeltilmiş, sistemde düzeltilmiş hali var” dedi.

Kaftancıoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın AK Parti'nin Bağcılar'daki 1212 nolu sandıkta “131” oy almasına karşın YSK sistemine giren sandık sonuç tutanağına “1” olarak giriş yapıldığını iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaftancığlu ıslak imzalı tutanakları göstererek söz konusu hatanın yapıldığını ancak sonrasında bu durumun sistemlere geçilen tutanaklarda düzeltildiğini söyledi.

Kaftancıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Dünden itibaren özellikle sosyal medyada bir takım tutanaklar üzerinden algılar oluşturulmaya çalışılıyor. Algılar olduğunu şimdi size iki örnek üzerinden ispat edeceğim. İstanbul'da şu anda içeride yönetici arkadaşlarımız, bütün ıslak imzalı tutanaklar elimizde ve tamamının dökümü sayımı ve tasnifi yapılıyor. İki sandık haricinde bütün ıslak imzalı tutanaklar elimizde. Şimdi iki somut örneğe geçecek olursak;

Sosyal medyada yer alan Bağcılar'da 1212 nolu sanıkta AKP'nin oyu 131 iken YSK'nin sistemine 1 oy girildiği ve 131 oyun iptal edildiği rivayet edildiyor. Şimdi bakın 1212 numaralı sandığı sonucun ıslak imzalı sonucu. CHP 131 AKP düzeltilmiş hali 1 yazılmış doğru. Sonrasında 1212 nolu sandığın düzeltilmiş tutanağı.(gösteriyor) CHP 209 AKP 71. Ve şu anda bütün sistemlerde kayıtlı olan doğru tutanak budur. Yani sosyal medyada ifade edildiği gibi 1 tane oyları yok. Evet sandık başında bir maddi hata olmuş fark edilmiş ve anından düzeltilmiş."

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Kaftancıoğlu, "İkinci örneği vereceğeim" diyerek 2024 numaralı sandığa ilişkin iddialara da yanıt verdi:

"Yine sosyal medyada söylenen bir sandığımız var. Burada da kendilerinin rivayet o ki 201 oyları varken bunun yazılmadığı söyleniyor. Bakıyoruz (tutanağı gösteriyor) CHP 151, AKP 123. Şunu söylemeye çalışıyorum; bizlerin sistemimizde ıslak imzalı tutanaklaırmızda ve İstanbul'a veridğimiz sözü yerine getirmeye çalıştığımz çalışmamızda ne bir oyun bize gelmesine izin veririz ne de bizim oyumuzun başkasına gitmesine izin veririz. Bizlere güvenmeye devam etsinler. Sonuç ne olursa olsun kendilerine en doğru sonucu vereiğimizi bilsinler."

İşte Kaftancıoğlu'nun gösterdiği 1212 nolu tutanaklar: