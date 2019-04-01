AK Parti'den şok açıklama: İstanbul'da oylarımız başka partilere aktarıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz "İstanbul'da 309 sandıkta karşılaştırma yaptık 17 bin 410 oy başka partilere kaydırıldığını tespit ettik" dedi.

Yavuz'un açıklamaları şu şekilde:

"Geçersiz oylara baktığımızda çok yüksek İstanbul'da. Özellikle maddi hatalar, ki bunların bir kısmını İl Başkanımız öğleden önce sizlere aktardı. Bundan sonra da aktarımlar devam edecek. Göreceksiniz ki birtakım usulsüzlükler sözkonusu. Mesela 309 sandıkta bir karşılaştırma yaptık. Bu karşılaştırmayı sandık sonuç tutanaklarını müşahitlerimiz alıyor, ilçe seçim kurulu sistem üzerinden giriyor ve her partiye gönderiliyor. Bütün partilerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından uç vermesiyle gördüğü, seçim sonucu çizgelgesi var. Bu çizgeleler sisteme yüklenince biz de görüyoruz, diğer partiler de görüyor. Sadece 309 sandıktaki karşılaştırmada, sandık sonuç tutanağıyla oy sayım döküm çizelgelerinin karşılaştırmasından bahsediyoruz. Sandık başkanı ve kurul tarafından imzalanıyor ve sandık sonuç tutanağına aktarılıyor. Tam oraya aktarılırken kaydırmalar yapılmış ve bunun sonucunda 17 bin 410 oy bizim partimize yazılması gerekirken, AK Parti'ye yazılması gerekirken başka partilere yazılmıştır. Bekleyin yeni çarpıcı açıklamalarımız devam edecek. Hak ne ise yerini bulsun anlayışındayız. İtiraz sürçelerinin işletilmesi bütün partilerin hakkı bizim de hakkımız. Sonucu hep birlikte görmüş olacağız."