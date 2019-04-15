AK Parti'nin soyadı iddiasına delil bulunamadı

CHP'li Ekrem İmamoğlu’na mazbatası verilmediği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı görevini sürdüren ve AK Parti’nin Büyükçekmece Adayı Mevlüt Uysal, “soyadları üzerinden seçmen kayıtlarının silindiği” yönündeki iddiasında ısrar etti.

Daha önce yaptığı basın toplantısında soyadları üzerinden seçmen kayıtlarının silindiğini öne süren Uysal, Sabah’a verdiği söyleşide de bu iddiasında ısrarcı oldu.

Sabah gazetesinden İsa Tatlıcan’a konuşan Mevlüt Uysal, iddiaya ilişkin, “Kaydı silinenlerin tamamına yakınının AK Partili olması rastlantı olamaz. Bunun için de bir çalışma yapmış olmalılar. Biz buradan hareketle ilk yöntem olarak AK Parti’ye yakınlığı veya sempatisiyle bilinen kişilerin soy isimleri üzerinden hareket ettiklerini düşündük. Eğer böyle değilse, daha vahim yöntemler geliyor akla. Belediyede özel bir birim mi kurdular? Silecekleri AK Partili seçmenleri nasıl belirlemişler, açıklasınlar o zaman” ifadelerini kullandı.

Uysal, akıllara ziyan iddiasını somut delil sunamayarak, “AK Parti’ye yakınlığı veya sempatisiyle bilinen kişilerin soy isimleri üzerinden hareket ettik” sözleri ile açıklaması dikkat çekti. “Eğer böyle değilse, daha vahim yöntemler geliyor akla” diyen Uysal, “Belediyede özel bir birim mi kurdular?” sözleri ile başka bir iddiayı gündeme getirdi.

Uysal, “Silecekleri AK Partili seçmenleri nasıl belirlemişler, açıklasınlar o zaman” diyerek kendisinin ortaya attığı iddiayı başkasının açıklamasını istedi.