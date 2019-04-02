AK Partli Çelik'ten İmamoğlu açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti için "Aziz hatıraya saygının ötesine taşırarak, bir takım kişisel çıkarlar için kullanmak saygı duyulacak bir tavır değildir ve bu bir istismardır. " ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Bir kere daha kara propaganda faaliyetlerine başladılar. 'Erdoğan'ın siyasi hayatı bitti, AK Parti'nin siyasi hayatı sonuçlanıyor, Cumhur İttifakı başarılı olamadı' gibisinden. Bundan neyi kastettiklerini anlıyoruz. Türkiye'nin eli zayıflasın istiyorlar. Bu şer şebekeleri, kara propaganda odaklarıyla Yeni Zelanda'da o saldırıyı gerçekleştiren katil arasında sadece doz farkı vardır, onun gerisinde anlayış birliği olduğunu görüyoruz.

CHP adayının, 'bu süreç derhal durdurulsun' gibisinden bir yaklaşımı söz konusu. Bu süreç hukuk içerisinde gayet doğal bir şekilde yürürken bu sürecin yürümesinde duyulan rahatsızlık niyedir, bu süreci akamete uğratma çabasının manası nedir? Bu telaşa gerek yoktur, panik atağa gerek yoktur. Herkes rahat olsun, herkes sakin olsun.

Türkiye'de son derece meşru hukuka uygun olan yasal itiraz sürecidir. İtiraz süreci hakkında da Kara propagandayı yürürlüğe sokuyorlar.

Kesinleşmiş bir sonuç olmadığı halde AK Parti sonucu değiştirmeye çalışıyor sanıyorlar. Bunu bilerek yapıyorlar ki süreçleri yönlendirmeye çalışanlar kendilerinidir.

Yüzde 85 bir katılım oranı ve yüzde 52 bir zaferdir. Cumhur İttifakı'nın yüzde 52'ye yakın bir oy olması bunları ciddi bir şekilde rahatsız ediyor.

Türkiye'nin milli çıkarları Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumları tarafından etkili biçimde savunulacaktır.

Birincisi şunu bilmemiz gerekiyor. Bu itiraz süreci sadece AK Parti’nin tek başına yürüttüğü bir süreç değil. Sürecinin patronu hukuktur, yani Yüksek seçim Kurulu’dur. Bütün partilerin gözlemcileri orada. Sürecin patronu YSK'dır. Çok kere çok başarılı seçimler yürütmüştür. Dünya tarihine, demokrasi tarihine altın harflerle geçmiş seçimlerdir.

Süreç hukuk içerisinde yürümektedir. Tabii bir panik içerisine girmemek lazım. Herkes rahat olsun herkes sakin olsun. Sürece ve sonuca saygı göstereceğiz. Vatandaşımız ne derse o olur.

Süreci akamete uğratmaya çalışmamak lazım

Hiçbir oy feda olmasın. Her oyun sandığa yansımasından yanayız.

Bu süreç bir kavga süreci olarak görülmemeli.

Sonucu beklemek konusunda o saygıyı göstermeyen bazı yaklaşımlar görüyoruz. CHP’nin adayını Ankara ziyareti sırasında gördük. CHP adayının ziyaretinde ise Anıtkabir defterine attığı imzada bu saygıyı zedeleyen ve istismara yönelik bir ifade ortaya çıkmıştır. YSK kesin kararını vermedi. Buna rağmen CHP adayı imzasını Büyükşehir Belediye Başkanı olarak atmıştır. Bu doğru olmamıştır.

Aziz hatıraya saygının ötesine taşırarak, bir takım kişisel çıkarlar için kullanmak saygı duyulacak bir tavır değildir ve bu bir istismardır.

CHP heyeti adına yapılmış ziyaret iken keşke CHP heyeti olarak imza atsalardı.Anıtkabir Komutanlığı'nı kandırmak suretiyle zor duruma düşürmüşlerdir. Atatürk istismarcılığını kınanacak bir durum olarak görüyoruz. Telaşa gerek yok. Sürece ve sonuca saygı göstermek gerekir. Böyle saygısız bir tavrın ortaya çıkmasından büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isteriz.

Önümüzdeki süreci sakin ve kararlı bir şekilde takip edeceğiz. Kazanan milletimiz olacaktır. Kararlı bir şekilde oylarımızın sonuçlara yansıması için mücadeleyi sürdüreceğiz.

Bizim geleneğimizde, AK Parti geleneğinde açık oy, gizli tasnif gibi bir tutum hiçbir zaman olmadı. Biz her zaman demokratik süreçlerin şeffaflığından yana olduk. Şeffaf yapılmış seçimler sonucunda hak edilmiş zaferlere imza attık.