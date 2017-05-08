Akaryakıttaki irsaliyeli vurgun meclis gündeminde

Ahmet Akın akaryakıtta irsaliyeli soygun olarak basına yansıyan vurgun konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a yönelttiği sorular şu şekilde;

“Akaryakıt fiyatları üzerindeki yüksek vergiler kaçakçılığı artırmaktadır. Gazetelerde yer alan bir haberde bazı akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorinin ilan edilen pompa satış fiyatının altında satıldığı, dağıtım şirketi tarafından akaryakıt istasyonuna fatura yerine irsaliye ile yakıt gönderildiği, aynı irsaliye ile birden fazla istasyona akaryakıt gönderildiği ancak faturanın bir istasyona kesildiği belirtilmektedir. Bu yolla çok ciddi boyutlarda vergi kaybı oluştuğu, haksız rekabete ve haksız kazanca yol açıldığı iddia edilmektedir. Bu konuyla ilgili olarak ;

1- Habere konu olan iddia ile ilgili olarak bugüne kadar EPDK tarafından gerekli denetimler yapılmış mıdır? Yapıldı ise bu şekilde usulsüz akaryakıt satışı yapan dağıtım şirketi ve akaryakıt istasyonlarına hangi yaptırımlar uygulanmıştır?

2- Yüksek vergiler nedeniyle artan akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi konusunda hangi çalışmalar yapılmaktadır?

3- Aynı haberde devlet desteği ile çok düşük fiyattan alınan tüp gazın otogaz olarak satıldığı, bu yolla devletin zarara uğratıldığı yönünde bakanlığınızın tespitleri var mıdır?”