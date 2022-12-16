Akşener 2023 için kararını verdi! İYİ Partili isim canlı yayında açıkladı

tv100 ekranlarında yayınlanan Yüzler Kulübü'ne katılan İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olmama konusunda kararlı olduğunu açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, tv100'ün ses getiren programı Yüzler Kulübü'nde tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı.

İYİ Partili Çıray'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bütçe görüşmeleri nasıl gidiyor?" sorusuna yanıt veren İYİ Partili Aytun Çıray, "Klasik anlamda bir bütçe görüşmesi değil. Genel Başkanımızın deyimiyle ‘ucube rejimde’ Meclis’in bütçe yapma yetkisi elinden alınmıştır. Bu akşam herkes ‘Hayır’ dese yine geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Bir plan çerçevesinde olması imkansız"

Çıray, tv100'ün Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'in "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adayı Ekrem İmamoğlu mu?" sorusuna ise "Bunun sebebi Akşener olsaydı bundan bu sonucu çıkarabilirdik. Bir plan çerçevesinde olması imkansız. Siyaset, proaktif bir hadisedir bazen kırılma noktaları vardır ve liderlik orada ortaya çıkar." şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığında şansı arttı mı?

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda desteklendiği konusundaki yorumlara yanıt veren Aytun Çıray, “Yorum serbest, haber hürdür. Bu tür yorumlar olabilir. Ama böyle bir durum yok. Bunu konuşacak bir zamanda yok. Tarihi kırılma anları insanları etkiler. Sayın Erdoğan’ın okuduğu bir şiir nedeniyle mahkûm olduğunda önünün açılıp başbakan olması… Ama şu var bizim Türk milletimiz mağdurun yanındadır. Bunu cumhurbaşkanlığından bağımsız söylüyorum. Bugün devleti yönetenlere karşı halkın desteğinin Sayın İmamoğlu’nun yanında olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Akşener, aday olmamakta kesin kararlı”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çıray, “Sayın Akşener aday olmamakta kesin kararlı bu anlamda. ‘Başbakan olacağım’ diyor. Böyle bir şeyin gündeme geleceğini asla düşünmüyorum. Bu konuda defalarca konuştuk, özel görüşmelerde dahi kararı kesin” dedi.

"İmamoğlu, Türk siyasetinin geleceğinde önemli bir figür olacak"

Akşener’in İmamoğlu’na olan desteğini yorumlayan Aytun Çıray, “Bugün popülaritesi en yüksek siyasetçi Sayın İmamoğlu. Sayın Akşener’in bu anlamdaki söylemleri aynı zamanda geleceği olan bir siyasetçiden bahsetmek anlamındadır. Sayın İmamoğlu bence bütün bu yapılanlara rağmen Türk siyasetinde önemli bir figür olacak diye görüyorum” dedi.

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belli mi?

Çıray, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda liderler gerçekten çok ketum. Zaten altılı masada bir isim telaffuz edilmemiş ama isim konusunda kendi kafalarında altılı masaya götürecekleri isimde benim bilmediğim kadar Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerinde bilmediğini biliyorum.

“Kılıçdaroğlu, devleti yönetebilecek bir insandır”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin bir soruya yanıt veren Çıray, “Objektif parametreleri o gün geldiğinde görülecektir ama Kılıçdaroğlu, devleti yönetebilecek bir insandır” dedi.

Çıray, sözlerinin devamında şunları söyledi:

“Biz hata yapmadığımız sürece bu siyasi iktidarın dönemi bitmiştir”

Karar vermemiz gereken insanlar üzerinden çok laik, demokrat ve hür bir Türkiye istiyor muyuz istemiyor muyuz? Biz bir rejim hakkında karar vereceğiz insanlardan çok. Nasıl bir hayat yaşamamız gerektiği konusunda karar vereceğiz. Biz muhalefet olarak hata yapmadığımız sürece bu siyasi iktidarın dönemi bitmiştir. Gidecek”

"Bence Ocak ayı ortasından itibaren açıklama gelebilir"

"Eğer Türkiye altılı masanın adayını bu kadar merak ediyorsa çok ciddiye alıyorlar demektir. Siyasette zamanlama olağanüstü önemlidir, bence Ocak ortasından itibaren açıklama gelebilir. Bazı şeylerin zamanlaması çok önemliydi"