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Akşener'de 30 Ağustos mesajı: ''Türkiye, tekrar iyilikle dirilecektir''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü dolayısıyla "Düzen bozulsa ne çıkar, millet aynı millettir. Türkiye, tekrar iyilikle dirilecektir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabından, "30 Ağustos, büyük Türk milletinin 7 düvele dur dediği tarihtir. Dumlupınar'da 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir...' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklâl kahramanlarımızı saygı ve rahmet ile anıyoruz" notuyla videolu bir mesaj paylaştı.

 Akşener, videonun sonunda, "Düzen bozulsa ne çıkar, millet aynı millettir. Türkiye tekrar iyilikle dirilecektir"

Etiketler iyi parti meral akşener 30 ağustos
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