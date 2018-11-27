Akşener'den AK Parti gafı

İYİ Parti'nin TBMM'deki grup toplanstısında 'Ak Parti' gafı dikkat çekti. Genel Başkan Akşener, konuşmasında partisinden bahsederken 'İYİ Parti' yerine 'AK Parti' dedi. "Milletimiz, şaşmaz ferasetiyle bugünleri gördüğü için AK Parti'yi kurdu" diyen Akşener, cümlesini hemen "İYİ Parti'yi kurdu" diye düzeltti.

İYİ Parti lideri Akşener, sözlerini "İYİ Parti'yi kurdu, yerine geliyoruz. İYİ Parti göreve hazır. İYİ Parti belediyeleri devralmaya hazır" diyerek düzeltti.

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