Akşener'den AK Parti'ye: ''Güç sevdanız yerin dibine batsın!''

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

* Ahlaki bozulmalar, asırlardır töresini ayakta tutabilmiş Türk Milleti için, en büyük felaketlerdendir. Bu ahlaki bozulmanın tezahürlerinden biri olan, bugün devleti yönetenlerin, çeyrek asırdır bir türlü kurtulamadığı, ‘Kadın üzerinden siyaset yapma' hastalığı, en pespaye, en alçakça ve en haysiyetsiz şekilde, maalesef toplumumuza da yansıyor.

* Devleti yönetenler, bizi biz yapan değerlere yabancılaştıkça, onları takip eden birtakım yarım akıllılar, meseleyi daha da batak bir hale getiriyor.

* Bunun son örneğini, bu seviyesizliği takip etmeyi meziyet sanan bir kendini bilmezin, sosyal medyadan Başak Demirtaş'ı hedef alan ahlaksızlığında gördük.

* Bu ahlaksızlık, işine geldi mi kadının iffetinden dem vurup, İcap ettiğinde, kadınlarımıza yönelik her tür alçaklığa yol veren, bir çürümüş zihniyetin ürünüdür.

* Türkiye'nin namuslu, haysiyetli insanları adına, bir kez de buradan sesleniyorum: Yeter artık! Çirkin dilinizi de, kirli ellerinizi de, kadınların üzerinden çekin artık. Kadın bedeni üzerinden siyaset yapmaya, son verin artık.

“DAMADININ MASALLARINA ARTIK KİMSE İNANMIYOR”

* Nedir bu trol ordusu; Birinci görevleri Sayın Erdoğan'ı övmek, ikinci görevleri bize sövmek. Türkiye parayla kendini alkışlatan bir yönetimi hak etmiyor. Türk milleti böylesine çapsız bir siyaseti hak etmiyor.

* Gelişmiş ülkelerde siyasette trol hesap kullanmak büyük ayıp olarak görülüyor. Ama bu arkadaşlar bırakın utanmayı bu sahtekarlığı savunuyorlar.

* Sayın Erdoğan senin trollerinden artık kimse korkmuyor. İYİ Parti o korku duvarını yıktı.

* Damadının masallarına da artık kimse inanmıyor. Çünkü senin trollerin sanal ama 3 bin 600 ek gösterge bekleyenler, atanamayan öğretmenler, işsiz milyonlarca genç gerçek.

* İktidardakiler hatalarını gördüler zannettik. Ülkeyi 15 Temmuz'a getiren ayak oyunlarından ders aldılar sandık.

“YAZIKLAR OLSUN SİZE”

* Türkiye, son 10 yıldır her türlü kirli tezgaha, kirli kumpaslara, kirli oyunlara sahne oldu. Tüm yaşananlardan sonra, iktidardakiler hatalarını gördüler sandık.

* Kolkola yürüdükleri darbeci bir çetenin, ülkemizi uçurumun eşiğine, 15 Temmuz'a getiren ayak oyunlarından ders aldılar zannettik. Çünkü gözümüzün içine baka baka, “Önce Allah, sonra milletimiz affetsin.” dediler.

* Heyhat, yanılmışız… En küçük bir ders almamışlar, çünkü aslında kandırılmamışlar. Hatırlayın; geçtiğimiz günlerde AKP'nin medya ve tanıtımdan sorumlu başkan yardımcısı, canlı yayında, 18 yıllık AKP iktidarına ışık tutan bir itirafta bulundu: Ne dedi o genç yönetici? “FETÖ'cülerle kol kola girdik, çünkü kadrolarımız yoktu. Biz de, FETÖ'cülerle-Kemalistleri birbirine kırdırmak suretiyle yol aldık.” Aynen böyle dedi…

* İstifa etmesi, görevden alınması, bu kirli itirafı ortadan kaldırmaz. Hal böyleyken, bazı soruları sormak en doğal hakkımız: Sayın Erdoğan; Ergenekon ve Balyoz yargılamalarında suçsuz yere yatan insanlarımız, özellikle mi FETÖ'cülere kırdırıldı?

* Onca asker-sivil vatanseverimiz, hiçbir suçları yokken, özellikle mi FETÖ'cülere kırdırıldı? Onuru için silahını ateşleyen Yarbay Ali Tatar gibi, Kaşif Kozinoğlu gibi kıymetlerimiz, özellikle mi FETÖ'cülere kırdırıldı?

* İktidar hesaplarınızı, vatanını milletini seven insanları, teröristlere kırdırmak üzerine mi yaptınız? Tek adam sistemini kurma planlarınızı, Atatürk'ü, Cumhuriyetimizi seven insanları, hainlere kırdırmak üzerine mi inşa ettiniz?

* Güç sevdanız, yerin dibine batsın! Devlet yönetme anlayışınız, yerin dibine batsın! Kazanmak için her türlü kötülüğü yapmayı mübah gören zihniyetiniz, yerin dibine batsın! Yazıklar olsun.

İKTİDARA ESNAFLAR İÇİN TEKLİF

* Esnafımızın 2020 Mart ayından itibaren, yılsonuna kadarki bütün vergi ve SGK ödemeleri, Ocak 2021'den başlamak ve vade farksız 24 ayda ödenmek üzere, yapılandırılsın. Buna, elektrik su ve doğalgaz faturaları da dâhil edilsin.

* Zaten işlerine “kaldıkları yerden” devam edemeyen esnafımız, yakın gelecekte bu borç yükü altında ezilme tehlikesi ile karşı karşıya…

* Bugün, azalan talep ve artan maliyetler nedeniyle, zor günler geçiren esnafımızın önemli bir kısmı, dükkânını açtığında, iş yerini kapalı tutmaktan daha fazla zarar eder duruma düşebilir.

* İşte bu nedenle “Her haneye, kişi başına 500 lira doğrudan devlet yardımı” önerimiz, tam da bu esnafımız için hayati önem taşıyor.

* Önermek bizden, uygulamak sizden. Alın, uygulayın. Dişe dokunur destek, işte böyle olur. Japonya Merkez Bankası, Mayıs ayında sadece KOBİ'ler için toplam 695 Milyar dolar büyüklüğünde sıfır faizli finansman paketi açıkladı.

* Sadece KOBİ'leri için GSYH'sının yüzde 13,6'sını ayırdı. Bize oranlarsak sadece KOBİ'lerimiz için yaklaşık 700 Milyar lira ediyor.Damat Bakan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde, doğrudan destekler, GSYH'mızın %3'ünü bulmuyor.

* Atalarımızın güzel bir sözü var. “Dereye su gelinceye kadar, kurbağanın gözü patlar” derler. Kendilerine “evde kal” dediğiniz esnaflarımıza, hayatta kalabilmeleri için, yardım elini acil olarak, hemen bugün uzatmanız gerekiyor.

