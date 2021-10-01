Akşener'den Erdoğan'a 900 milyon dolarlık soru

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Avrasya Tüneli için fazladan ödenen 900 milyon dolarla yapılabilecekleri açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Avrasya Tüneli'nde fazladan 900 milyon dolar ödeme yapıldığı ortaya çıkmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener ise sosyal medya hesabından bu parayla nelere yapılabileceğini paylaşarak "Soruyoruz şimdi, bu hak mı?" dedi.

900 milyon dolar ile öğrencilere birçok yardımda bulunulabileceğini ifade eden Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"900 milyon dolarla öğrencilerimize birçok yardımda bulunulup, ihtiyaçları olan birçok eksik giderilebilecekken bir avuç yandaşın cebinin doldurulmasına tanık oluyoruz.

Soruyoruz; şimdi bu hak mı?"