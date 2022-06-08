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Ali Babacan: Cumhurbaşkanı para birimini pul olarak güncelledi

Ali Babacan: Cumhurbaşkanı para birimini pul olarak güncelledi

DEVA lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2015 yılından bu yana belirli tarihlerde yaptığı döviz kuru açıklamalarına dair videoyu paylaşarak yorumda bulundu.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Cumhurbaşkanı ülkenin para birimini pul olarak güncelledi" notuyla bir video yayınladı.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından yaptığı "Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz" açıklamasının ardından dolar kuru yeniden yükselişe geçerek bugün 17.18 TL'yi gördü. 

 Ali Babacan, Erdoğan'ın 2015 yılından bu yana yükselen döviz kuruna ilişkin yaptığı açıklamaların yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Babacan videoya "Cumhurbaşkanı ülkenin para birimini pul olarak güncelledi" notunu düştü.

Etiketler yorum deva partisi ali babacan
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