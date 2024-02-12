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Alper Gezeravcı'dan Erdoğan'a çok özel hediye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesi ile bir araya geldi. Gezeravcı, uzaya götürdüğü Türk bayrağını Erdoğan'a hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay misyonunu başarıyla tamamlayarak Ankara'ya dönen Alper Gezeravcı ve ailesini Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Gezeravcı, uzaya götürdüğü Türk bayrağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağını öpüp alnına koyarak teslim aldı. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da yer aldı. 

Alper Gezeravcı'dan Erdoğan'a çok özel hediye - Resim : 1

Alper Gezeravcı'dan Erdoğan'a çok özel hediye - Resim : 2

DHA

Etiketler recep tayyip erdoğan alper gezeravcı türk bayrağı
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