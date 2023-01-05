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Altılı Masa 10'uncu kez toplandı! İşte masadaki başlıklar

Altılı Masa 10'uncu kez toplandı! İşte masadaki başlıklar
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Atılı Masa 10'uncu toplantısını Gelecek Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriyor. Görüşmede ortak hükümet programının ele alınacağı öğrenildi.

Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki 10'uncu toplantısı, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katılıyor. 

Altılı masa tarafından oluşturulan ortak çalışma grubunun "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"e geçişe yönelik, temel politikalar alanında 9 ana, 73 alt başlığın yer aldığı çalışması daha önce tamamlanmıştı.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Masanın gündeminde hükümet programı var. Programın tamamlandığı ve uzlaşmaya varılamayan noktaların liderlere bırakıldığını öğrenildi. Programa bu toplantıda son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif de masanın önemli başlıklarından... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı masanın başörtüsü teklifi konusunda ortak hareket etmesi için görüş bildireceği öğrenildi.

6’lı masada Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunun gündeme gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor

Çalışma, altılı masanın cumhurbaşkanı adayının seçim beyannamesi olacak.

BABACAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’dan ise toplantı öncesi dikkat çeken bir açıklama geldi. Babacan, “Bugün itibarıyla her türlü seçeneğe açığız. 6'lı masa beni aday olarak desteklerse hem seçilebilirim hem de en iyi şekilde yaparım ama bu 6'lı masanın mutabakatıyla yapılacak olan bir şey” dedi.

Bu sözler CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a da soruldu. Öztrak, "Baştan itibaren sürekli söylüyorum 13. Cumhurbaşkanı 6'lı masanın belirleyeceği aday olacaktır" dedi.

Etiketler altılı masa 6'lı masa CHP İYİ Parti Demokrat Parti Saadet Partisi DEVA Partisi Gelecek Partisi
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