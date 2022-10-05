TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Sayıştay üyesi Muhterem İnce seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Anayasa Mahkemesi'nden boşalan bir üye için seçim yapıldı.

Milletvekilleri, Sayıştay Başkanlığı'ndan bildirilen üç adaydan Ali Osman Güçlü, Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından seçim yaptı.

Yapılan iki tur oylamanın ardından üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanamaması üzerine, en çok oyu alan adaylardan Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasından üçüncü tur oylamaya gidildi.

Üçüncü turda kullanılan 302 oyun 282'sini Muhterem İnce, 14'ünü ise Nükrettin Parlak aldı. Bu sonuçla, Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Sayıştay üyesi Muhterem İnce seçildi.