Ankara'da sürpriz iddia: ''50 AK Partili vekilin istifası cebinde''

Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Habertürk canlı yayının Saadet Partisi'nin adayının 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olduğunu öne süren Daşdemir, Gül'ün aday olması halinde AK Parti'den 50 milletvekilin istifaedeceğini ve Saadet Partisi'ne katılacağını iddia etti. Programın konuklarından AK Parti'li Burhan Kuzu Daşdemir'in bu iddiasına itiraz ederek "Külliyen yalan" dedi.

SAADET'İN ADAYI GÜL

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nin adayı olacağını düşündüğünü belirtti. Konu hakkında tatışma sürerken Didem Arslan Yılmaz'ın sorusunu yanıtlayan Daşdemir şunları söyledi:

"Az önce AK Parti'li bir siyasetçiden gelen mesajı aktarıyorum. 50 kadar vekil istifa edip Saadet Partisi'ne geçecek"

AK PARTİLİ KUZU: "KÜLLİYEN YALAN"

Programa konuk olan bir diğer isim AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu da iddiaya "Külliyen yalan… Bu Kemal Bey başlattı ya furya, buradan bir şey çıkarsa diye…" ifadelerini kullandı.

Kuzu'nun bu ifadeleri sonrası iddiası tekrar sorulan Daşdemir, bazı CHP'li vekillerin de SP'ye geçip Gül'ü aday gösterebileceğini aktardı.