Anketlerde kim, ne demişti ?

Türkiye bugün tarihi 16 Nisan referandumu için sandık başındaydı. Referandumda oy verme işlemi bitti ve sandıklar sayılmak üzere kapandı. Düne kadar medyada bir çok araştırma sonucu yayınlandı. Peki hangi araştırma firması hangi sonucu bulmuştu.

Haber3.com olarak 16 Nisan öncesi kamuoyu araştırmalarını açıklayan firmaların araştırma sonuçlarını sizin için derledik.

İşte 16 Nisan öncesi yapılan referandum anket sonuçları:



Hatırlayacağınız gibi kamuoyu araştırma firmalarının 1 Kasım 2016 tarihinde yapılan son genel seçim öncesi tahminleri sınıfta kalmıştı. Sadece Adil Gür'ün sahibi olduğu A&G yüzde 48'lik tahminle AK Parti'nin aldığı % 49 oyu en doğru şekilde tahmin eden anket firması olmuştu.

Son seçimin galibiyle başlayım o zaman;

A&G ARAŞTIRMA ŞİRKETİ



A&G kampanya dönemi boyunca tek bir anket yayınladı. Bunu da referandumun arefesinde halka duyurdu.

Ancak AK Parti ile MHP arasında görüşmler başladığında da halkın nabzı tutulmuştu. A&G'nin 26 Kasım'da yayınladığı ilk ankette EVET % 52.4 - HAYIR % 47.6 görünüyordu.

A&G 2 ay boyunca bir daha anket yayınlamadı. Tüm hazırlığını propagada döneminin sonuna sakladı. 14 Nisan'da yayınlanan ankette ise 'hayır' cephesinin tepkisini çekecek bir netice yayınladı. Şirketin sahibi Adil Gür ağır eleştirilere maruz kaldı.

A&G'nin son anketinde EVET: % 60.8 HAYIR:% 39.2 görünüyordu.

GEZİCİ



1 Kasım 2016'daki genel seçiminin mağluplarından biri de Gezici Araştırma Şirketi'ydi. Gezici referandumda işi sıkı tuttu. Mart ayında yayınladığı ilk ankette HAYIR'ı önde gösterdi.

17 MART 2017



EVET: % 48.9

HAYIR: % 51.1

Ancak Nisan ayına girerken Gezici EVET'in öne geçtiğini ileri sürdü.

1 NİSAN 2017



EVET: % 53.3

HAYIR: % 46.7

8 NİSAN 2017



EVET: % 51.3

HAYIR: % 48.8

KONSENSUS



Konsensus da tıpkı Gezici gibi Mart ayında 'hayır' oylarının önde olduğunu gösteren bir anket yayınladı.

25 MART 2017



EVET: % 48.8

HAYIR: % 51.2

Konsesus, Nisan ayında 2 anket yayınladı. İlk anet SONAR ile birlikte yapıldı. Buna göre HAYIR yine öndeydi:

5 NİSAN 2017



EVET: % 49

HAYIR: % 51

Konsesus kampanya döneminin sonuna doğru bir anket daha yayınladı. Bu kez 'EVET'in öne geçtiği sonucu ortaya çıktı.

12 NİSAN 2017



EVET: % 51.2

HAYIR: % 48.8

SONAR



AK Parti'ye muhalefetiyle bilinen Hakan Bayrakçı'nın sahibi olduğu SONAR'ın hem Mart hem de Nisan ayında yaptığı anketlerde hep 'HAYIR' önde çıktı.

27 MART 2017



EVET: % 49

HAYIR: % 51



12 NİSAN 2017



EVET: % 48.8

HAYIR: % 51.2

KONDA



Türkiye'nin önde gelen anket firmalarından olan KONDA tahminlerini Nisan ayına sakladı. Tarhan Erdem'in sahibi olduğu ve Bekir Ağırdır'ın genel müdürlüğünü yaptığı KONDA suskun bir anket dönemi geçirdi.

13 NİSAN 2017



EVET: % 51.5

HAYIR: % 48.5

MAK



MAK, EVET'i hep önde gösteren bir kaç anket firmasından biriydi. Şubat'tan başlayarak yaptığı tüm anketlerde 'EVET' uzak ara önde çıktı.

2 MART 2017



EVET: % 58.9

HAYIR: % 49.1

12 NİSAN 2017



EVET: % 56.5

HAYIR: % 43.5

ANAR



AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen İbrahim Uslu'nun Genel Müdürü olduğu ANAR'ın Ocak ve Nisan ayında iki anket yayınladı. ANAR'ın son anketinde 'EVET' uzak ara önde çıktı.

12 NİSAN 2017

EVET: % 53

HAYIR: % 47