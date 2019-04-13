Antalya'daki ses kaydı iddiasında AK Partili ismin yeğeni tutuklandı

Antalya'da seçimlerden iki gün önce bir ses kaydı ortaya çıkmıştı. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı olan AK Partili Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydıyla ilgili operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan ve Antalya AK Parti İl Yöneticisi'nin yeğeni olduğu iddia edilen belediye çalışanı Niyazi A. tutuklandı.

CHP'LİLER SERBEST

Yurt gazetesinin haberine göre; soruşturma kapsamında gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim koordinasyon merkezinde görev yaptığı belirtilen Cem O., Cemil B., Yusuf M., Cem Özgür Y., Doğukan D., Batuhan G., Niyazi A. ile Maksut A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ebru Türel’in gizlice ses kaydını alan ve montajlayıp internette yayınlayan kişi olduğu belirlenen belediye şirketi ALDAŞ’ta çalışan Niyazi A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, şüphelilerden Cem O., Cem Özgür Y., Yusuf M. ile Batuhan G. serbest bırakıldı. Cemil B. ile Doğukan D. ve Maksut A.'nın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU ?

Antalya eski AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydı gündem olmuştu. Ebru Türel'e ait olduğu iddia edilen ses kaydı, seçimlerden önce sosyal medyada yayımlanmıştı. Menderes Türel, ses kaydına ilişkin, "Klasik FETÖ taktikleri. FETÖ'cü hesaplarından montaj kasetlerle yayılıyor" açıklamasında bulunmuştu.

Tartışma yaratan kayıtlarda Ebru Türel olduğu öne sürülen kişinin, oluşturulan ekibe bedava ulaşım kartı dağıttığı ve bu kişilere toplu taşıma araçlarında propaganda yapmasını söylediği duyuluyor.

Ses kaydında geçen konuşmalar şöyle: “İkili-üçlü gruplar halinde size verilen otobüs kartlarıyla, bineceksiniz, konuşacaksınız ve ineceksiniz. Erkekler de kahvelere gidip bunları konuşacak. Mesela, ‘PKK’lılar CHP’nin listesinde. Ben bugüne kadar hep CHP’ye oy verdim ama şimdi sandığa gitmeyeceğim. Baksana, eş başkanları, bundan sonra Ankara ve İstanbul’u HDP yönetecek, diyerek tehdit ediyor.”