Arınç'ın damadının tahliyesine Şamil Tayyar'dan tepki

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü FETÖ soruşturması kapsamında eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter 5 Haziran 2017 tarihinde tutuklanmıştı.
Bülent Arınç'ın damadı tahliye oldu
Habertürk'ün haberine göre; Arınç'ın damadı Yeter, dün gece Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kararla yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu karar AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar sosyal medyadan tepki gösterdi. Tayyar twitter mesajında ''artık yeter'' diye yazdı.