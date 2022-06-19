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  4. Asgari ücrete ek zammın oranını Cumhur İttifakı'nın en küçük ortağı açıkladı

Asgari ücrete ek zammın oranını böyle açıkladı

Asgari ücrete ek zammın oranını böyle açıkladı

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı dışarıdan destekleyen BBP'nin lideri Mustafa Destici, iktidarın masasındaki ek asgari ücret zammının oranını açıkladı.

Asgari ücretle ilgili gelişmeler tüm Türkiye'de merakla takip ediliyor. Son olarak Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici asgari ücretle alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Büyük Birlik Partisi’nin ilçe kongresine katılan Genel Başkanı Mustafa Destici, partililer tarafından kongre salonunun önünde karşılandı. Kongrede konuşan Destici, pandemiyle birlikte dünya çapında yaşanan işsizlik ve ekonomik krizin Türkiye’yi de etkilediğini söyledi. Destici, "Pandemiyi atlattığımız gibi bunu da birlikte atlatacağız. Milletçe birlikte atlatacağız. Sen, ben demeden biz diyerek milletçe birlikte atlatacağız ve inşallah hem ülkemizi hem milletimizi hep birlikte düzlüğe çıkaracağız.” dedi.

"ARADAKİ YÜZDE 20 FARK VERİLMELİDİR VE İNŞALLAH VERİLECEKTİR"

Yaşanan kriz ortamında zenginlerin zenginleşmeye devam ettiğini ancak asıl sıkıntıyı dar gelirlilerin çektiğini ifade eden Destici, "Esas sıkıntıyı çekenler, asgari ücretliler, düşük maaşlı emekliler, küçük çiftçimiz, EYT’liler, işsizler ve biz bu kesimlere el uzatacağız. Bu saydığım kesimlerle ilgili yılbaşında yapıldı, önümüzdeki temmuz ayında da ciddi iyileştirmeler yapılacak. Yılbaşında enflasyon yüzde 30 açıklandı, asgari ücrete yüzde 50 verildi. Bugün enflasyon yüzde 70. Aradaki bu yüzde 20 fark verilmelidir ve inşallah verilecektir. Düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili bir düzenleme yapıldı ama yeterli mi yetmez. Bir iyileştirme daha yapılmalı ve bunun üstüne enflasyon farkı da artı olarak verilmelidir.” diye konuştu

Genel Başkan Destici, düzenlenen ilçe kongresinin ardından kentte esnaf ziyaretinde bulundu. 

Etiketler mustafa destici asgari ücret ek zam ek zam oranı cumhur ittifakı
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