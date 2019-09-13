  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 13 Eylül 2019 19:41

Avrasya Araştırma Şirketi'nden çok konuşulacak AK Parti yorumu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den istifa etmesinin ardından Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz olay yaratacak bir yorumda bulundu.

Avrasya Araştırma Şirketi'nden çok konuşulacak AK Parti yorumu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Ahmet Davutoğlu'nun istifası sonrası AKP'nin son durumunu özetledi.

Kemal Özkiraz resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"İlk başbakan ve ilk CBları Abdullah Gül yok.

Seçilmiş son başbakan ihraç edilecekken istifa etmiş, 2-3 yıl öncesinin en büyük illerin başkan istifa etmiş, 15 yıl bakanlık yapanlar parti kuruyor.

Arınç ile genç ekip kavgalı, Damat ile soylu kavgalı. Ama sorsan sorun yok."

İşte o paylaşım;

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ak parti , davutoğlu , avrasya , araştırma şirketi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM