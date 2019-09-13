Avrasya Araştırma Şirketi'nden çok konuşulacak AK Parti yorumu

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, Ahmet Davutoğlu'nun istifası sonrası AKP'nin son durumunu özetledi.

Kemal Özkiraz resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"İlk başbakan ve ilk CBları Abdullah Gül yok.

Seçilmiş son başbakan ihraç edilecekken istifa etmiş, 2-3 yıl öncesinin en büyük illerin başkan istifa etmiş, 15 yıl bakanlık yapanlar parti kuruyor.

Arınç ile genç ekip kavgalı, Damat ile soylu kavgalı. Ama sorsan sorun yok."

İşte o paylaşım;