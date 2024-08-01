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AYM'den Can Atalay kararı: ''Yok hükmündedir''

AYM'den Can Atalay kararı: ''Yok hükmündedir''
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Anayasa Mahkemesi, TBMM tarafından milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında karar verdi. Söz konusu karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay, Gezi Davası sebebiyle tutuklu bulunduğu sırada milletvekili seçilmişti.

Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, milletvekili seçilmesine ve Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Can Atalay’ın tutukluluğunu kaldırmamış ve Meclis’te okunan Yargıtay’ın kararı ile birlikte yapılan oylamayla Can Atalay’ın vekilliği düşürülmüştü. Bu sürecin ardından CHP de Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilen ve TBMM'de milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkındaki kararını verdi.

Yüksek Mahkeme, TBMM'de tezkerenin okunarak Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın yok hükmünde olduğuna hükmetti.

Karar 1 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

"CAN ATALAY'IN TÜM HAKLARI İADE EDİLMELİDİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Can Atalay hakkındaki karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

CHP lideri Özel şu sözleri kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi, Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği gerekçeli kararıyla milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu tespit etmiştir. Can Atalay tahliye edilmeli, hızla milletvekili yemini etmesi sağlanmalı ve tüm hakları iade edilmelidir."

Etiketler Can Atalay AYM anayasa mahkemesi karar yok hükmündedir meclis TBMM miletvekilliği Resmi Gazete
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