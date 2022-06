Babacan ve Davutoğlu'nun vatandaşla buluşmasında gergin anlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun vatandaşlarla buluşmasında gergin anlar yaşandı.

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan Aydın Kuşadası’ndaki ziyaretinde bir kadının tepkisi ile karşılaştı. Medyascope’dan Aytuğ Özçolak’ın haberine göre Babacan, “Size hakkımı helal etmiyorum” diyen kadına “Konuşup gidiyorsunuz siz ama” karşılığını verdi.

"BÜTÜN HER ŞEYİMİZİ SATTINIZ"

Kadın bunun üzerine ise, “Ben sizi o kadar çok dinledim ki… 20 yıl boyunca dinledim. Hiçbir şey yok maalesef. Şu geldiğimiz duruma yazık, doların geldiği duruma. Bütün her şeyimizi sattınız. Siz her şeye göz yumdunuz” ifadelerini kulandı.

Şikayetini dile getiren kadına, bir parti yetkilisi “Bu yaptığınız provokasyon” diyerek karşılık verdi.

DAVUTOĞLU'NUN ZİYARETİNDE "ÇAKAL" GERGİNLİĞİ

Bir dizi programa katılmak üzere Malatya'ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Battalgazi ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Davutoğlu, ziyaret sırasında bir vatandaşın, "AK Parti'den ayrılmayacaktınız" çıkışına Davutoğlu, "Ben ayrılmadım ihraç edildim" diyerek cevap verirken, araya giren Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın vatandaşa hitaben 'çakal' ifadesini kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı.

DAVUTOĞLU APAR TOPAR CAMİYE GÖTÜRÜLDÜ

Birçok vatandaş Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın üzerine yürürken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise apar topar yakındaki bir camiye götürüldü.

"SANA HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Cami etrafında toplanan vatandaşların "Sana hakkımızı helal etmiyoruz" diye tepkisinin devam ettiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrıldı.